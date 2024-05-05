05 мая 2024, 20:00

Контрактник из Ростовской области осужден за отсутствие на службе во время мобилизации

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Военнослужащий контрактной службы Владислав Корнеев приговорен к двум с половиной годам колонии за отсутствие на службе, в том числе в период мобилизации. Защита просила заменить срок условным, подчеркнув, что командование части ждет Корнеева в зоне военной операции, но военный суд в Ростове-на-Дону оставил приговор в силе.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, а также часть 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации). Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Контрактник из Ростовской области Владислав Корнеев признан виновным в самовольном оставлении места службы. Как следует из апелляционного определения Южного окружного военного суда, Корнеев отсутствовал на службе более пяти месяцев - с 12 мая по 19 октября 2022 года. При этом обвинение ему было предъявлено по двум статьям - об отсутствии на службе продолжительностью более месяца (часть 4 статьи 337 УК РФ) и об отсутствии на службе до месяца в период мобилизации (часть 3.1 статьи 337 УК РФ). За неявку на службу в период мобилизации он приговорен к двум годам лишения свободы, а за четырехмесячное отсутствие на службе до объявления мобилизации - к году. Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд путем частичного сложения наказаний приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.

Защита Корнеева оспорила приговор, попросив назначить условный срок. В частности, адвокат в апелляционной жалобе указала, что Корнеев самостоятельно явился в военный следственный отдел после начала уголовного преследования, способствовал раскрытию преступлений и раскаялся в содеянном, имеет положительные характеристики со службы и по месту жительства, "воспитывался в неполной семье и перечислил денежные средства в благотворительный фонд". Также защита предоставила заявление командования воинского подразделения о том, что Корнеева ждут на службу в зоне военной операции.

Суд оставил приговор в силе, подчеркнув, что заявления командования с просьбой направить Корнеева на СВО "сами по себе не являются безусловным основанием к смягчению назначенного ему наказания и лишь характеризует личность осужденного", но "не позволяют прийти к выводу о возможности исправления Корнеева без реального отбывания наказания", указано в апелляционном определении.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Новочеркасске приговорил военного контрактной службы Максима Савостикова, который более двух месяцев в период мобилизации не являлся на службу, к пяти с половиной годам колонии общего режима.

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Примечание:

"Двое военных осуждены в Ростове-на-Дону за убийство сослуживцев", "Суд в Ростове-на-Дону вынес мягкий приговор военному за кражу", "Контрактник из Майкопа осужден за самовольное оставление части".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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