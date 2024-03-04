Контрактник из Ростовской области осужден за самоволку

04 марта 2024, 06:20

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К пяти с половиной годам колонии общего режима приговорил суд в Новочеркасске военного контрактной службы Максима Савостикова, который более двух месяцев не являлся на службу.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, а также часть 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации). Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику Максиму Савостикову, обвиняемому по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срока без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу).

В постановлении, опубликованном 2 марта на сайте суда, говорится, что Савостиков, будучи военнослужащим контрактной службы, не явился в войсковую часть утром 22 июля 2023 года. Он уехал в Новочеркасск, "где проводил время по своему усмотрению". 7 октября того же года он явился в военную комендатуру в Новочеркасске.

Вину Савостиков признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался. Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободны на срок пять лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что на восемь лет колонии общего режима был осужден военный контрактной службы Александр Тонцев из Краснодарского края за систематические побеги из войсковой части.

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