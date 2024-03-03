Контрактник с Кубани осужден за систематические побеги из части

03 марта 2024, 21:34

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Александр Тонцев из Краснодарского края решением Южного окружного военного суда осужден на восемь лет колонии общего режима.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, а также часть 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации). Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Как следует из приговора, опубликованного на сайте суда, в первый раз Александр Тонцев был осужден летом 2023 года – тогда за отсутствие в части с февраля по март он получил пять лет условного лишения свободы. На следующий день после вынесения первого приговора он вновь сбежал из части на две недели, а после возвращения не появлялся в ней с июля по октябрь.

С учетом прошлого приговора за оба побега ему назначили восемь лет: в качестве смягчающих обстоятельств суд учел его участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и службу в Сирии, а также награждение медалью "За отвагу" и ведомственными наградами.

Ранее суд в Адыгее приговорил к шести годам колонии мобилизованного из Белореченска Евгения Антошкина, признав его виновным в дезертирстве из зоны военной операции на Украине.

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