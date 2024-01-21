Мобилизованный из Белореченска осужден за дезертирство

21 января 2024, 15:10

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Суд в Адыгее приговорил к шести годам колонии мобилизованного из Белореченска Евгения Антошкина, признав его виновным в дезертирстве из зоны военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации, а также часть 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации). Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Майкопский военный суд признал мобилизованного Евгения Антошкина виновным в дезертирстве и приговорил к шести годам колонии строгого режима, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно материалам дела, Антошкин был мобилизован в октябре 2022 года. 9 марта 2023 года его направили в зону боевых действий, но в апреле он покинул расположение части и приехал домой в Белореченск Краснодарского края. В октябре его задержали полицейские. Подсудимый признал вину, но в суде отказался от дачи показаний, пишет издание.

Антошкин был обвинен по статье 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации), предусматривающей до 15 лет лишения свободы, указано в карточке дела на сайте суда.

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