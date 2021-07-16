Голодовка Асланова в колонии привлекла внимание Красного Креста

16 июля 2021, 11:43

Азербайджанский журналист Полад Асланов, который пятый день проводит голодовку в колонии, отказался от предложения сотрудников Международного Комитета Красного Креста помочь с переводом в другое исправительное учреждение. Давление на Асланова оказывается по заказу властей, поэтому смена колонии ничего не изменит, пояснила жена заключенного.

Как писал "Кавказский узел", супруга осужденного главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова еще в апреле жаловалась в омбудсмену, в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Пенитенциарную службу на то, что он содержится в одной камере с 17 заключенными и подвергается давлению. 12 июля журналист объявил голодовку в знак протеста против давления на него и поборов в колонии. Он также призвал сотрудников дипмиссий посетить его. 13 июля жена Асланова разослала жалобу журналиста по электронным адресам более чем 20 посольств в Баку.

16 ноября 2020 года суд приговорил главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. В апреле защита Асланова обжаловала приговор в Верховном суде.

Полад Асланов отказался от предложения сотрудников Красного Креста прекратить голодовку, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга заключенного Гюльмира Асланова.

"Полад по графику, установленному в колонии №1, должен был позвонить вчера (15 июля. - Прим. "Кавказского узла"). Но ему не позволили сделать это. Ему удалось позвонить только сегодня утром. Полад сообщил, что вчера его посетили представители Бакинского офиса МККК. Они ему советовали прекратить голодовку потому, что это «тщетно». При этом они сказали, что если руководство колонии плохо относится к Поладу, то Красный Крест может посодействовать переводу в другое учреждение", - рассказала Гюльмира Асланова.

По ее словам, журналист ответил представителям МККК, что перевод в другую колонию не имеет смысла. "Дело не в начальнике колонии. Указание о том, чтобы оказывалось давление на него, исходит сверху. В другой колонии будет то же самое", - пояснила Асланова.

Против Полада Асланова настраивают других заключенных, указала она. "Они периодически отключают воду или ограничивают ее подачу, отбирают вентиляторы и потом через находящихся на службе у администрации заключенных дают «утечку», что это из-за Полада - из-за того, что «он тут права качает». На самом деле Полад всего лишь требуют обеспечения прав, гарантированных законом, устранения денежных поборов", - подчеркнула жена журналиста.

Полад Асланов продолжает настаивать на том, чтобы его посетили представители посольств США, Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза, чтобы лично рассказать им о нарушении его прав и проблемах в колонии. "Но пока из посольств на мои обращения реакции нет", - констатировала Асланова.

Ранее глава Бакинского клуба прав человека Расул Джафаров отметил, что из международных субъектов правом проведения мониторинга мест заключения в Азербайджане обладают лишь МККК, комиссар Совета Европы по правам человека и докладчики ПАСЕ. По словам Джафарова, сотрудники дипмиссий не могут сами инициировать посещения, если такие мероприятия не организуют власти. Однако посольства западных государств, представительство ЕС, а также международные организации отслеживают ситуацию с правами человека, в том числе заключенных и политзаключенных. Их замечания, как правило, адресуются правительству в ходе диалога по правам человека, а также фиксируются в отчетах международных организаций, пояснил он.

Несмотря на то, что Асланов пятые сутки проводит голодовку, его до сих пор не изолировали от других заключенных, не отдали под наблюдение врачам, посетовала Гюльмира Асланова. "Пока самочувствие Полада нормальное. Он принимает только воду. Он намерен проводить акцию на длительный период. В прошлый раз, зимой, он месяц голодал. Его пока не посетили из аппарата омбудсмена. Видимо, они ждут, чтобы Поладу стало плохо, чтобы потом появиться", - предположила Асланова.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов отметил, что, как правило, власти начинают реагировать на голодовку заключенного лишь спустя две-три недели после начала акции, когда у голодающего возникают серьезные проблемы со здоровьем. "После этого начинают признавать факт голодовки, изолировать заключенного, берут под меднаблюдение", - пояснил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что информация о голодовке Асланова и о том, что на него оказывается давление, не соответствует действительности. В Бакинском представительстве МККК воздержались от комментариев, сославшись на то, что согласно мандату организации сведения о посещения лиц в местах заключения не разглашаются.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа публикуются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".