Оппозиционный азербайджанский блогер найден мертвым в Тбилиси

30 июля 2021, 12:21

В Тбилиси умер азербайджанский блогер Хусейн Бакиханов, который критиковал власти Азербайджана и искал политического убежища в Грузии. На родине Бакиханова преследовали силовики, рассказал журналист Афган Мухтарлы.

За два дня до смерти Хусейн Бакиханов заявил, что поссорился с группой азербайджанцев в Тбилиси, сообщил знакомый погибшего Автандил Мамедов.

Блогер, по словам Мамедова, предположил, что его оппоненты были присланы правительством Азербайджана. Бакиханов просил политического убежища в Грузии, поскольку подвергался преследованиям со стороны правительства Азербайджана и содержался под стражей у себя на родине, сказал в эфире "ТВ Формула" Автандил Мамедов, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

По словам журналиста Афгана Мухтарлы, Бакиханова преследовала азербайджанская полиция. "12 июля группа азербайджанцев избила проживающего в Тбилиси эмигранта, которого в Азербайджане преследовала полиция. Хусейн обратился в полицию и за медицинским освидетельствованием. Однако в медицинском осмотре ему отказали. В течение недели от Хусейна не было новостей", - написал Мухтарлы на своей странице в Facebook.

По его данным, Бакиханов был задержан 7 мая во время акции протеста в Баку. "Его приговорили к 15 суткам лишения свободы. После освобождения он сказал журналистам, что подвергался пыткам со стороны [силовиков]. Он также сказал, что [силовики] пригрозили ему изнасилованием. Во время пребывания в Тбилиси он постоянно критиковал правительство Азербайджана, азербайджанские СМИ на своем собственном канале", - сказано в сообщении Мухтарлы.

Сам Бакиханов записал видеообращение, которое доступно на Youtube-канале

Ex Muslim Tabasaran. "Сегодня 12 июля 2021 года. Я в Тбилиси. На меня пять человек напали. Меня зовут Хусейн Бакиханов. Я беженец из Азербайджана. Не могу точно сегодня сказать, что правительство Азербайджана организовало [это нападение] или нет, но это не исключение", - сказано в видеообращении.

Автор видео утверждает, что на него в центре Тбилиси напали четыре-пять человек, с которыми он был знаком пару дней. Он пояснил, что в его адрес прозвучало оскорбление, а после того, как он ответил на него, подвергся избиению. "Я позвонил в 112, служба приехала... Побои есть", - говорит молодой человек, демонстрируя ссадины на руке и лице.

"Я не верю, что это случайность, потому что как раз пару дней оставалось мне до получения [статуса] беженца", - заявляет он. Видео под названием "Заговор азербайджанского правительства или случайность?", опубликованное 12 июля, сегодня к 12.20 мск набрало 447 просмотров.

Тело Бакиханова было найдено в квартире, в которой он жил. Знакомые умершего заявили, что он упал с высоты, пишет JAMnews.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".