Оппозиционер в Баку пожаловался на давление силовиков после анонса митинга

06 мая 2024, 14:59

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Азербайджанский оппозиционер Видади Миркамал сообщил о давлении силовиков на членов его семьи после того, как в мэрию Баку были поданы заявки на проведение митинга. Родственники активистов нередко сталкиваются с давлением властей Азербайджана, указал правозащитник Эльшан Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля оппозиционный Национальный совет демократических сил (НСДС) выступил с заявлением "О ликвидации свободы собраний в Азербайджане", в котором указал, что "в последние пять лет власти Азербайджана фактически запретили свободу собраний". Заявление было сделано после отказа властей согласовать протестную акцию оппозиции, назначенную на 21 апреля.

Член координационного центра НСДС Видади Миркамал сообщил сегодня, что его семья столкнулась с давлением, и связал это с тем, что он подписался под заявкой в Исполнительную власть Баку о намерении НСДС провести митинги 21 апреля и 5 мая.

"4 мая по адресу, где я прописан в Баку, явился участковый инспектор полиции и стал расспрашивать обо мне. Ему сказали, что я на даче. Далее офицер полиции стал интересоваться, членом какой партии являюсь я, где работают мои сыновья, и так далее. Находящиеся в доме члены моей семьи отказались отвечать на вопросы и рекомендовали участковому адресовать свои вопросы мне лично", - рассказал Миркамал корреспонденту «Кавказского узла».

По словам оппозиционера, позднее он сам по телефону связался с участковым инспектором. "Я спросил, с чего этого полиция интересуется моей партийной принадлежностью, местом работы моих сыновей? Я ему сказал, что и так вся база персональных данных у них в руках, почему они беспокоят членов моей семьи? Майор полиции сказал, что его к нам домой отправляло начальство", - отметил Миркамал.

Он добавил, что указал офицеру полиции на неправомерность таких действий. "Я ему, как человек, 25 лет читавший лекции на юрфаке Бакинского госуниверситета, как генерал юстиции в отставке, как член Коллегии адвокатов объяснил, что указанные действия полиции противоречат Конституции и законам, нарушают право на уважение личной жизни, гарантированной к тому же и Европейской конвенцией прав человека. Я ему сказал, чтобы он это довел до своего руководства", - сказал Видади Миркамал.

По словам Миркамала, после этого разговора из полиции поступил звонок его сыну с «приглашением на встречу». "Мой сын также спросил, чем вызвана необходимость такой встречи. Сотрудник полиции сослался на указание начальства. Мой сын сказал, что пойдет на встречу, если ему официально пришлют повестку. Кстати, оба моих сына имеют высшее юридическое образование, но из-за моих политических взглядов все двери для них закрыты, и они не могут устроиться на работу по специальности", - заявил Миркамал.

Он считает визит участкового и звонок из полиции его сыну давлением на него и членов его семьи. "Очевидно, что это давление, чтобы я не подписывал заявки на проведение митинга. Мы уже подавали заявки на проведение митинга 21 апреля, 5 мая, получили отказ. Теперь готовим заявку на 19 мая. Власти очень беспокоятся о возможных протестных акциях. Даже отказывая в согласовании акций, они опасаются этого, потому что каждый раз после объявления даты митинга в социальных сетях идут бурные обсуждения о необходимости участия в демонстрациях. Видимо, они, пытаясь оказывать давление на меня и моих родных, дают понять, что у нас могут быть серьезные проблемы, если не прекращу эту деятельность. Они хотят, чтобы вообще не было уведомлений о митингах, поскольку отказ в согласовании акций является официальным подтверждением запрета свободы собраний", - подчеркнул Миркамал.

В Азербайджане периодически предпринимаются попытки давления на оппозиционных политиков и вообще критиков режима посредством давления на членов их семей, заметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

"В прошлом году по делу о ДТП был арестован сын тогдашнего главы партии «Мусават» Арифа Гаджилы. Были случаи, когда оказывалось давление на родственников в Азербайджане блогеров и журналистов, критикующих Азербайджан из политэмиграции. Арестовывались родственники журналистов Ганимата Захида, Гюнель Мовлуд, Эмиля Милли, Тюркеля Азертюрка, подвергались задержаниям близкие блогеров Ниямедина Ордухана, Турала Садыглы. На некоторых оказывалось давление, угрозы увольнений с работы. Некоторые предпочитали не предавать это огласке. Однако в большинстве случаев эти методы давления не срабатывают. Ибо люди, становящиеся на путь политической борьбы, идут на это, заранее осознавая последствия этого. Тем не менее, власти периодически прибегают к таким методам", - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

На письменный запрос в пресс-службу МВД в связи с утверждениями Миркамала о давлении на него и членов его семьи, ответа не поступило, передал корреспондент "Кавказского узла".

Власти используют различные методы давления на руководителей НСДС, ранее заявил член кооординационного центра НСДС, глава партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли. "Член координационного центра Национального совета, известный юрист Видади Миркамал, в частности, подвергся шантажу со стороны [силовиков], которые угрожали распространить видео, компрометирующее его. У другого члена Координационного центра НСДС Гюльтекина Гаджибейли в результате кибератаки была повторно захвачена страница в Facebook*, ее база данных уничтожена, десятки тысяч подписчиков заблокированы", - рассказал он "Кавказскому узлу".

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