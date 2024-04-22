Азербайджанские оппозиционеры раскритиковали власти за запреты митингов

22 апреля 2024, 13:07

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Очередной отказ в проведении митинга оппозиции в Баку продолжил тренд запретов протестных акций, заявил Национальный совет демократических сил. Власти Азербайджана пресекают даже небольшие акции протеста, подтвердил правозащитник Анар Мамедли.

Как писал "Кавказский узел", в феврале международная правозащитная организация Freedom House в своем годовом докладе о положении дел в мире c правами человека отнесла Азербайджан к "несвободным странам", остановившись на случаях преследования журналистов, верующих и подавлении оппозиции.

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Оппозиционный Национальный совет демократических сил (НСДС) сегодня выступил с заявлением «О ликвидации свободы собраний в Азербайджане», в котором указал, что «в последние пять лет власти Азербайджана фактически запретили свободу собраний».

В последний раз митинг оппозиции в Азербайджане был разрешен в январе 2019 года, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель НСДС, профессор истории Джамиль Гасанли. "После этого на все обращения о намерениях провести протестные акции власти отвечали отказом. При этом несогласованные акции жестко разгонялись, сотни их участников задерживались, подвергались физическому давлению, административным арестам", - сказал он.

В заявлении НСДС также говорится, что в связи с предстоящими в этом году парламентскими выборами совет решил возобновить протестные акции.

"НСДС в этом году уже однажды обращался в Исполнительную власть Баку с уведомлением о намерении провести 21 апреля митинг в Баку. Мы приняли решение провести митинг протеста, чтобы выдвинуть правительству требования по беспокоящим общество вопросам. Одним из наших требований является освобождение политзаключенных, число которых достигает уже 300. В ноябре этого года по Конституции должны состояться очередные парламентские выборы. По некоторым данным, власти собираются провести их раньше. Поэтому мы требуем проведения избирательной реформы для обеспечения справедливых условий выборов. Однако мы получил отказ и назначили на 5 мая новый митинг", - заявил Гасанли.

НСДС считает, что «площади должны быть открыты для мирных протестов, чтобы были возможности для воздействия на решение сложных политических, экономических и социальных проблем населения».

Оппозиционный совет потребовал от властей «обеспечить нормы Конституции о правах и свободах», в том числе «о правах на мирных протесты, прекратить репрессии, освободить политзаключенных, создать условия для проведения митингов в Баку и регионах».

Также НСДС призвал «международное сообщество, и в особенности США, ЕС, Великобританию, Совет Европы и ОБСЕ на высоких переговорах с властями открыто обсуждать вопросы обеспечения прав и свобод человека, освобождения политзаключенных, проведения свободных и конкурентных выборов, создания условий для деятельности свободной прессы и институтов гражданского общества».

В Азербайджане фактически «запрещены митинги», подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли.

"В Азербайджане многие годы была ограничена свобода собраний, а последние пять лет она фактически запрещена. Любая мирная протестная акция, даже маленький пикет жестко подавляется. Обращения оппозиции о проведении демонстраций отклоняются. Когда же они пытаются провести пикет протеста против данного решения, то это небольшая акция также разгоняется", - сказал Мамедли.

Мирные собрания – это необходимый элемент демократического общества, подчеркнул он. "Если это право нарушается, то, значит, в стране не может быть и свободных выборов, и свободы политической деятельности и свободы выражения", - констатировал Мамедли.

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