Близкие Ульмана назвали ложной информацию о его смерти в Донбассе

04 мая 2024, 14:51

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Информация об убийстве в боевых действиях на Украине Эдуарда Ульмана, заочно осужденного по делу о расстреле шести жителей Чечни, не соответствует действительности, так как он погиб еще в 2007 году, сообщили близкие Ульмана.

Как писал "Кавказский узел", Эдуард Ульман убит в Донбассе в ходе военной операции на Украине, заявил бывший руководитель общественной организации "Союз военнослужащих "Защита" Сергей Семанчук. Эту информацию подтвердила мать Ульмана Наталья Коробенкова, сообщило 3 мая издание "Новая Бурятия".

В 2007 году Северо-Кавказский окружной военный суд признал офицера спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана и трех членов его разведгруппы (Калаганского, Перелевского и Воеводина) виновными в расстреле шести мирных жителей Чечни и приговорил их к лишению свободы на сроки от 9 до 14 лет. Верховный суд оставил в силе приговор. При этом Ульман, Калаганский и Воеводин перед оглашением приговора скрылись и были объявлены во всероссийский розыск.

Семья Эдуарда Ульмана отрицает как его гибель в ходе боевых действий на Украине, как и его участие в военной операции, сообщила "Коммерсанту" зампредседателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова.

Издание отметило, что Корбенкова – мать не Эдуарда Ульмана, как было указано в публикации "Новой Бурятии", а его бывшего сослуживца, офицера спецназа ГРУ Анатолия Коробенкова.

"Сегодня, 4 мая, я разговаривала по телефону с супругой капитана Ульмана. Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут", - цитирует Наталью Коробенкову издание.

При этом Коробенкова отметила, что официальных данных о гибели Эдуарда Ульмана нет. «Такой информацией не располагает даже военная прокуратура, представитель которой 3 мая звонил мне и моему сыну, чтобы получить подтверждение гибели капитана Ульмана», - приводятся в публикации ее слова.

Напомним, капитан Эдуард Ульман, а также прапорщик Владимир Воеводин, лейтенант Александр Калаганский и майор Алексей Перелевский были обвинены в убийстве шести жителей Чечни, в том числе беременной женщины.

По данным гособвинения, в январе 2002 года недалеко от села Дай Шатойского района спецназовцы ГРУ остановили и обстреляли автомобиль, в котором ехали мирные жители. В результате один пассажир был убит, двое ранены. Документы у них оказались в порядке, но, несмотря на это, оставшиеся в живых были расстреляны, а их тела вместе с автомобилем сожжены.

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