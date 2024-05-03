Эдуард Ульман объявлен убитым в Донбассе

03 мая 2024, 10:56

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В зоне военной операции убит Эдуард Ульман, заочно осужденный по делу о расстреле шести жителей Чечни в 2002 году, сообщили активист Сергей Семанчук и мать Ульмана.

Как писал "Кавказский узел", в 2007 году Северо-Кавказский окружной военный суд признал офицера спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана и трех членов его разведгруппы (Калаганского, Перелевского и Воеводина) виновными в расстреле шести мирных жителей Чечни и приговорил их к лишению свободы на сроки от 9 до 14 лет. Верховный суд оставил в силе приговор. При этом Ульман, Калаганский и Воеводин перед оглашением приговора скрылись и были объявлены во всероссийский розыск.

Эдуард Ульман убит в военной операции на Украине, сообщил бывший руководитель общественной организации "Союз военнослужащих "Защита" Сергей Семанчук.

По его данным, Ульман погиб в Донбассе. Эту информацию подтвердила мать Ульмана Наталья Коробенкова, сообщает сегодня "Новая Бурятия".

При этом официально Ульман до сих пор находится в розыске, пишет сегодня "Сибирский экспресс".

Напомним, капитан Эдуард Ульман, прапорщик Владимир Воеводин, лейтенант Александр Калаганский и майор Алексей Перелевский были обвинены в убийстве шести жителей Чечни, в том числе беременной женщины.

По данным гособвинения, в январе 2002 года недалеко от села Дай Шатойского района спецназовцы ГРУ остановили и обстреляли автомобиль, в котором ехали мирные жители. В результате один пассажир был убит, двое ранены. Документы у них оказались в порядке, но, несмотря на это, оставшиеся в живых были расстреляны, а их тела вместе с автомобилем сожжены.

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