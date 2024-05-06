06 мая 2024, 10:38

Армянский военный подорвался на мине в Киранце

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Военнослужащий Армении получил ранения в результате подрыва на мине, когда проводил работы по разминированию в селе Киранц Тавушской области.

О том, что армянский военнослужащий получил ранения в результате взрыва мины во время выполнения им работ по разминированию территорий в селе Киранц Тавушской области, сообщило Минобороны Армении.

"Есть военнослужащий, получивший минно-взрывное ранение, по предварительным данным, опасности для жизни нет", – привел сегодня News.am слова пресс-секретаря Минобороны Армении Арама Торосяна.

Военнослужащий доставлен в медицинский центр Иджевана, рассматривается возможность его транспортировки в Ереван, добавил пресс-секретарь.

"Кавказский узел" также писал, что жители Тавушской области с 19 апреля протестуют против делимитации армяно-азербайджанской границы. Активное участие в протестах также принимают жители села Киранц. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

2 мая стало известно, что Минобороны Армении проводит работы по разминированию территории в районе села Киранц на участке армяно-азербайджанской границы. Территория очищается от мин, чтобы на ней затем были проведены работы по делимитации границы.

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Примечание:

"Делимитация границы создала риск потери имущества жителям Армении", "Три участника протестных акций арестованы в Армении", "Жители Армении перекрыли трассу Спитак - Ванадзор".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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