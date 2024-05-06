Два бойца из Астраханской области убиты на Украине

06 мая 2024, 14:16

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Александр Масолкин и Владимир Черских убиты в военной операции на Украине, сообщила администрация Икрянинского района. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 301 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Елхуат Ахмедов убит в военной операции на Украине, сообщил 30 апреля глава Красноярского района. Таким образом, были официально признаны убитыми в военной операции не менее 299 бойцов из Астраханской области.

Сегодня в селе Оранжереи прошло прощание с земляком - Александром Масолкиным, убитым в зоне военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация Икрянинского района. "Он служил снайпером в 3-м стрелковом взводе 2-го стрелкового батальона. Александр погиб 13 декабря 2023 года при выполнении боевой задачи", - говорится в публикации.

Ранее, 3 мая, в селе Трудфронт прошли похороны Владимира Черских, убитого в военной операции, сообщила в тот же день администрация Икрянинского района. "В январе 2024 года ушёл добровольцем в ряды российской армии. Погиб 16 февраля 2024 года, при выполнении боевого долга в Новомихайловке в Донецкой народной республике", - говорится в сообщении в телеграм-канале муниципалитета.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 301 бойца из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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