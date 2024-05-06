Практика публичных извинений стала обыденной с подачи властей Чечни

06 мая 2024, 15:33

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Инициатором практики публичных извинений были власти Чечни, но теперь к этой практике прибегают силовики и рядовые жители в разных регионах, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики видеозаписи с извинениями девушки из Краснодара и автора шутки про чеченок.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая было опубликовано видео с извинениями блогера из Краснодара Ольги Касьяненко за высказывания в прямом эфире о жителях России. Днем ранее в чеченском провластном телеграм-канале было размещено видео, в котором посетитель стендап-концерта принес извинения чеченскому народу за шутку о том, что "тусовался с чеченками".

Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Ситуации с извинениями девушки из Краснодара и зрителя стендап-концерта различаются, указал президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "То, что на концерте произошло, не связано с преследованием со стороны государства. Действительно, тот, кто пртнес извинения, обезопасил себя. Но здесь, возможно, были основания для недовольства им. Чеченцы в принципе ревностно относятся к вопросам чести женщин, девушек. Просто оскорбить и пройти мимо не получится. Люди разные, и кто-то мог принять слова зрителя на концерте близко к сердцу, как оскорбление. Вероятно, ему подсказали в частном порядке, что лучше не провоцировать, а то можно неприятности […] поиметь", - сказал кавказовед корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь девушку из Краснодара к извинениям принудили силовики, предположил Кутаев. "Осознание вины, раскаяние является смягчающим обстоятельством. Но в случае обвинения в дискредитации ВС РФ как это работает, я затрудняюсь сказать. Насколько судебные органы примут такого рода извинения? Наоборот, в случае обвинений в этом преступлении и тех преступлениях, которые задевают власть, есть вероятность, что извинения ухудшат ситуацию", - сказал он.

Кавказовед выразил сомнение, что для руководства Чечни важно следить за любой критикой в адрес чеченцев. "Следят в первую очередь за своими, за тем, чтобы не было призывов к бунту, к революции и тому подобному. А что касается нападок на чеченцев - это всё между прочим. Чтобы показать населению, что, мол, мы за нравственность. А вообще в современной России шутки и критика в адрес любых национальностей стали восприниматься негативно. Люди находятся в напряжении, напряжение между народами, конфессиями и внутри народов, между классами общества", - пояснил Кутаев.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* считает, что в обоих случаях люди извинились в надежде избежать неприятностей. "Но не думаю, что извиняются из-за того, что искренне раскаялись. Потому что, как правило, раскаиваться не в чем. А [потому, что] люди, которые принуждают извиняться, вероятно, могут причинить неприятности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Распространение практики публичных извинений началось с Чечни, отметила правозащитница. "Чечня стала "законодательницей мод" ряда практик в таких делах", - добавила Ганнушкина.

По её мнению, шутки и критика в отношении народов допустимы, но "не должны быть злобными". "Народ может смеяться над собой сам. В этом нет ничего страшного. И если в отношении другого народа есть ирония, но не злая, тоже ничего страшного. А чеченцы обладают иронией и самоиронией. Чувство юмора выявляет качества народа. А вот у руководства Чечни чувства юмора, видимо, нет", - сказала Светлана Ганнушкина.

Практика публичных извинений распространяется по всей России с подачи руководства Чечни, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" чеченский политолог на условиях анонимности. "Людей, конечно, принуждают к извинениям. Вряд ли кто решится на такой акт самоунижения без давления", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Поскольку публичное извинение - это акт унижения, демонстрация подчинения властям, то, по словам политолога, маловероятно, что публичные извинения станут смягчающим обстоятельством. "Извинения от наказания не спасут. Но это будет призыв к покорности. Покажет, что сила за теми, у кого есть сила", - отметил он.

Напомним, ранее жители России уже приносили извинения за высказывания в адрес чеченцев. Так, в августе 2022 года видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием, стала причиной извинений автора видео перед героем его ролика. Москвич признал, что "виноват" насчет чеченского народа, и пообещал, что такое больше не повторится.

Материалы о случаях публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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