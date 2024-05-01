Блогер из Краснодара публично извинилась за слова о жителях России

01 мая 2024, 09:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Опубликовано видео с извинениями жительницы Краснодара Ольги Касьяненко за высказывания в прямом эфире о жителях России.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля суд в Волгограде арестовал блогера Павла Прокудина, подозреваемого по уголовному делу о возбуждении ненависти и вражды. Донос на Прокудина, высказавшегося в прямом эфире об участниках военной операции на Украине, написала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.

Видео с извинениями Ольги Касьяненко опубликовано сегодня в телеграм-канале "Краснодар | Телетайп". В описании видео утверждается, что видео записали силовики.

На кадрах видео девушка стоит на фоне стены, вероятно, служебного кабинета. "Приношу свои извинения перед гражданами Российской Федерации за то, что в сети интернет дискредитировала Вооруженные силы Российской Федерации, а также демонстрировала символику экстремистской организации и допускала негативные высказывания в отношении жителей различных регионов страны", - быстро и без запинки говорит она.

Вчера, 30 апреля, Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале о требовании проверить высказывания жительницы Краснодара. "Стримерша родом из Донецка Busya18plus оскорбляет русских людей по национальному признаку, унижает военнослужащих и поддерживает Украину на своих трансляциях. […] Направим обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Кстати, она живёт в России в Краснодаре. Сообщают, что недавно она получила паспорт России. Зачем он ей?" – написала она.

Анонимный телеграм-канал Mash сообщил в тот же день, что полиция Краснодара проводит проверку высказываний блогера на разжигание межнациональной розни и дискредитацию военных.

27-летняя блогер Ольга К. три года назад переехала в Краснодар. Там она ведет трансляции на стриминговой площадке. Сама девушка в прямом эфире заявила, что ее слова вырваны из контекста, сообщило 30 апреля 93.ru.

"Это просто вырезки, вырванные слова из контекста. Такое можно сделать абсолютно на каждого человека. Я не думала, что к моей персоне такое внимание. Это всё склеенный материал. Просто склейка из слов", - привело ее слова издание.

Полиция Краснодара, по состоянию на 09.15 мск, не сообщила в своем телеграм-канале о начатой проверке. Нет этой информации и на сайте и в телеграм-канале краевого управления МВД.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.