Волгоградский блогер Прокудин отправлен в СИЗО

25 апреля 2024, 05:02

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Суд в Волгограде арестовал треш-стримера Павла Прокудина, обвиненного в оскорблении российских военных. Защита просила отправить Прокудина под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля стало известно, что блогер Павел Прокудин, высказавшийся в прямом эфире об участниках военной операции на Украине, стал подозреваемым по уголовному делу о возбуждении ненависти и вражды. 22 апреля Прокудина в Пензе. При задержании он просил прощения и заявил, что был пьян.

Центральный районный суд Волгограда 24 апреля вынес решение об аресте Прокудина. Согласно постановлению суда, блогер пробудет под стражей как минимум до 18 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"Защитник подозреваемого возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и просил применить домашний арест", - отмечается в сообщении официального Telegram-канала.

утверждал, что Прокудин не собирается скрываться от следствия и суда. Следствие, тем не менее, отмечает, что после трансляции 4 апреля, во время которой Прокудин высказался о российских военнослужащих “с целью унижения их достоинства”, блогер покинул Волгоградскую область. По версии следствия, Прокудин уехал в Пензу, “осознавая, что совершенные им деяния наказуемы”.

Комментариями защиты блогера относительно решения суда и планов обжалования ареста "Кавказский узел" пока не располагает.

Донос на эфир Прокудина написала глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она сама сообщила об этом уже на следующий день после стрима, 5 апреля, отмечает правозащитный проект “ОВД-Инфо”*.

Павлу Прокудину вменяется статья о возбуждении ненависти и вражды (часть 1 статьи 282 УК России), которая предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал также, что в июне 2023 года Прокудину пришлось извиняться за оскорбления мусульман и жителей Кавказа в своем видеостриме. Он пояснил, что его высказывания были спровоцированы оскорблениями в адрес русских и его самого.

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