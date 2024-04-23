23 апреля 2024, 05:10

Волгоградский блогер задержан за оскорбление военных

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Треш-стримера из Волгограда Павла Прокудина, который подозревается в оскорблении участников СВО, задержали в оформленной на чужое имя квартире в Пензе. Прокудин попросил прощение и заявил, что был пьян.

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля стало известно, что блогер Павел Прокудин, высказавшийся в прямом эфире об участниках военной операции на Украине, стал подозреваемым по уголовному делу о возбуждении ненависти и вражды.

В июне 2023 года блогер из Волгограда Павел Прокудин принес извинения за оскорбления мусульман и жителей Кавказа в своем видеостриме. Он пояснил, что его высказывания были спровоцированы оскорблениями в адрес русских и его самого.

Полицейские задержали в Пензе треш-стримера Павла Прокудина, который подозревается в унижении достоинства группы лиц (часть 1 статьи 282 УК РФ), пишет 22 апреля "Коммерсант".

Прокудин был задержан в квартире, оформленной на чужое имя. В ближайшее время его доставят в Волгоград для проведения следственных мероприятий.

"МВД-Медиа" опубликовало на своем канале в Youtube видео задержания Прокудина. Силовики валят его на ковер и застегивают наручники на руках за спиной. Видимо, отвечая на вопрос, знает ли блогер, за что его задержали, Прокудин говорит: "За то, что оскорблял военных". Затем он говорит, что "выпил и несконтролировал свои эмоции". Также он извинился. "Прошу прощения, что я задел ваши чувства и в чем-то оскорбил. Я был неправ", - заявил он.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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