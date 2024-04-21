Волгоградский блогер заподозрен в возбуждении ненависти к военным

21 апреля 2024, 13:56

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Блогер из Волгограда Павел Прокудин, высказавшийся в прямом эфире об участниках военной операции на Украине, стал подозреваемым по уголовному делу о возбуждении ненависти и вражды.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2023 года блогер из Волгограда Павел Прокудин принес извинения за оскорбления мусульман и жителей Кавказа в своем видеостриме. Он пояснил, что его высказывания были спровоцированы оскорблениями в адрес русских и его самого.

Волгоградский блогер Павел Прокудин стал подозреваемым по уголовному делу о возбуждении ненависти, сообщил вечером 19 апреля в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Поводом для уголовного преследования стали допущенные блогером в прямом эфире слова с оценкой российских военных, говорится в публикации.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282 УК РФ, сообщает издание ASTRA. "Поводом для возбуждения дела стал один из стримов блогера, в котором он высказался о военнослужащих РФ. Донос на него написала Мизулина", - говорится в публикации.

Директор "Лиги безопасного интернета" и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина 5 апреля прокомментировала эфир волгоградского блогера, в котором тот высказался о военнослужащих, участвующих в военной операции на Украине. "Мы уже обратились в МВД России с просьбой провести проверку его высказываний", - написала она в своем телеграм-канале.

Часть 1 статьи 282 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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