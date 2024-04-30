Зритель стендап-концерта извинился за шутку о чеченках

30 апреля 2024, 17:14

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Посетитель стендап-концерта, который сообщил, что "тусовался с чеченками", принес свои извинения всему чеченскому народу за необдуманную шутку.

Поводом для извинений перед "всем чеченским народом" стала шутка одного из зрителей выступления стендап-комика, фрагмент видеозаписи которого опубликовал Telegram-канал "ЧП Грозный 95". Стендапер Абу Газале Нидаль обратился к мужчине в зрительном зале с вопросом, есть ли у него девушка. Зритель ответил, что его девушка вскоре должна приехать. Стендапер поинтересовался, проводил ли зритель новогодние праздники с другими девушками. "Да. Я надеюсь это вырежут", - отвечает зритель. "Не-не.. мы про чеченцев вырезаем, это нет... Если бы ты сказал, что тусовался с чеченцами, мы бы....", - говорит комик. "Они чеченки", - отвечает зритель на видеозаписи.

Следующим сообщением опубликованы извинения мужчины. "Я тот человек, который пошутил, неудачно пошутил на одном из стендапов. Я искренне извиняюсь за эту шутку. Я не хотел никого обидеть и не хотел никого задеть. Извиняюсь перед всем чеченским народом, особенно перед женщинами. Обещаю впредь никогда не повторять таких шуток, в адрес любой другой национальности, чтобы никого не задеть, и не советую никому повторять моих ошибок", - говорит он.

Мужчина, который приносит извинения, сидит в машине. Другой мужчина, которого на видео не видно, спрашивает извиняющегося, почему тот решил так пошутить. Тот ответил, что надеялся, что этот эпизод вырежут и он никуда не пойдет, а шутка была "необдуманной". "На самом деле я никогда не видел таких ситуаций, чтобы там были или где-то в таких ситуациях фигурировали девушки-чеченки", - сказал он. На видео нет указаний на место или дату съемки.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители других регионов приносили извинения за высказывания в адрес чеченцев. Так, видеозапись с нецензурными комментариями, на которой житель Чечни разгуливает по московскому пляжу с оружием, стала причиной извинений автора видео перед героем его ролика. Москвич признал, что "виноват" насчет чеченского народа, и пообещал, что такое больше не повторится.

О практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Материалы о таких случаях "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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