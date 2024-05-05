Трое детей пострадали при катании на аттракционе в парке Ейска

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В парке культуры и отдыха имени Поддубного в курортном городе Ейск Краснодарского края сегодня получили травмы трое детей, которые катались на аттракционе "Лавица".

Дети 2011 и 2012 года рождения в момент происшествия катались на аттракционе "Лавица". Сейчас им оказывается медицинская помощь. Фактом получения детьми травм в парке Ейска заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.

Ейской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки, по итогам которой будет дана оценка законности действий владельца аттракциона и чиновников, которые обязаны контролировать эксплуатацию аттракционной техники, сообщило сегодня ведомство в своем телеграм-канале.

Следком по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в связи с ЧП на аттракционе в парке отдыха в Ейске. Дело заведено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи намерены оценить действия лиц, ответственных за техническое состояние аттракционов, заявила пресс-служба регионального СКР в телеграм-канале ведомства.