05 мая 2024, 20:59
Трое детей пострадали при катании на аттракционе в парке Ейска
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В парке культуры и отдыха имени Поддубного в курортном городе Ейск Краснодарского края сегодня получили травмы трое детей, которые катались на аттракционе "Лавица".
Дети 2011 и 2012 года рождения в момент происшествия катались на аттракционе "Лавица". Сейчас им оказывается медицинская помощь. Фактом получения детьми травм в парке Ейска заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.
Ейской межрайонной прокуратурой организовано проведение проверки, по итогам которой будет дана оценка законности действий владельца аттракциона и чиновников, которые обязаны контролировать эксплуатацию аттракционной техники, сообщило сегодня ведомство в своем телеграм-канале.
Следком по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в связи с ЧП на аттракционе в парке отдыха в Ейске. Дело заведено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи намерены оценить действия лиц, ответственных за техническое состояние аттракционов, заявила пресс-служба регионального СКР в телеграм-канале ведомства.
Как писал "Кавказский узел", в конце апреля суд приговорил к полутора годам заключения владельца парка отдыха "Планета" в Астрахани Олега Сарычева, признав его виновным в гибели четырехлетнего ребенка в аквапарке. Сарычеву вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомни также, что в июне 2023 года в Грозном на территории парка Материнской славы по улице Трошева на одном из аттракционов в результате внештатной ситуации пострадали дети.
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Автор: "Кавказский узел"