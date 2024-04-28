Осужден владелец астраханского парка "Планета"

28 апреля 2024, 08:48

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Суд приговорил к полутора годам заключения владельца парка отдыха "Планета" в Астрахани Олега Сарычева, признав его виновным в гибели четырехлетнего ребенка в аквапарке.

Как информировал "Кавказский узел", 30 декабря 2023 года стало известно, что в суд было направлено дело владельца парка "Планета" в Астрахани Олега Сарычева, обвиненного по делу о гибели ребенка в аквапарке. Сарычеву вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Суд приговорил Олега Сарычева к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщил 27 апреля "Блокнот "Астрахань".

Сарычев признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть ребенка. По версии следствия, 22 августа 2023 года 4‑летний мальчик утонул в бассейне на территории парка "Планета". Ребенок находился в парке с мамой, братом и сестрами. Мальчик скатился с горки в бассейн, высота которого превышала его рост, и не смог самостоятельно выплыть. Отдыхающие заметили ребенка под водой, вытащили его и стали оказывать первую помощь. Прибывшие сотрудники скорой помощи провели реанимационные действия, но спасти мальчика не удалось, информировала 27 апреля Astrakhan.su.

Следствие считает, что Сарычев не обеспечил оперативное реагирование спасателей, чем нарушил требования правил, согласно которым водный аттракцион должен постоянно находиться под наблюдением инструктора.

Напомним, жители Астрахани 18 ноября 2023 года заявили, что ликвидация парка "Планета" поставила под угрозу жизни животных, содержащихся в зоопарке. Активисты и волонтеры спасали обитателей зоопарка, а также направили властям коллективные обращения с просьбой спасти животных. Они пожаловались, что получают лишь отписки.

"Кавказский узел" также писал, что парк "Планета" был закрыт 8 июля 2022 года парк после того, как суд удовлетворил иск мэрии о его ликвидации. 15 июля 2022 года Олег Сарычев направил обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить место отдыха горожан. 28 июля 2022 года парк возобновил работу. Однако позднее он был снова закрыт. Астраханцы отметили, что "Планета" – единственный в городе парк с аттракционами для детей. Они попросили губернатора Астраханской области не закрывать его.

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