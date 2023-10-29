Астраханцы призвали власти сохранить парк "Планета"

29 октября 2023, 08:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Астрахани попросили губернатора Астраханской области не закрывать парк "Планета" после того, как там утонул ребенок. "Планета" единственный в городе парк с аттракционами для детей, указали астраханцы в комментариях под размещенной в интернете петицией.

Как информировал "Кавказский узел", 8 июля 2022 года парк "Планета" в Астрахани был закрыт после того, как суд удовлетворил иск мэрии о его ликвидации. 15 июля учредитель парка Олег Сарычев направил обращение Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить место отдыха горожан. К обращению он приложил более 21 тысячи подписей астраханцев в защиту парка. 28 июля 2022 года парк возобновил работу.

22 августа текущего года стало известно, что в парке "Планета" утонул ребенок, после чего учредитель парка Олег Сарычев был арестован, а парк был закрыт. Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности и правил эксплуатации аттракционов, передала 11 октября Astrakhan.su.

Жители Астрахани собирают подписи под опубликованной на сайте Onlinepetition.ru петиции против закрытия парка "Планета".

"Единственное место отдыха с аттракционами в Астрахани – парк "Планета", снова уничтожают. В этот раз городские власти, чтобы добиться поставленной цели, используют варварские методы. И следственные органы, судя по всему, активно им в этом помогают. К сожалению, совместные усилия власть имущих близки к успеху. А значит, астраханцы могут лишиться красивого, благоустроенного и ухоженного общественного пространства", – сказано в документе

Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, полпреду президента в Южном федеральном округе Владимиру Устинову, генпрокурору Игорю Краснову, главе Следкома Александру Бастрыкину, губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохову и председателю Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву.

На 08.35 мск петиция набрала 500 голосов.

"Как можно закрыть единственный парк с зоопарком в городе. Детям и так ходить не куда", – отметила отдавшая голос за петицию Ольга Ушакова.

"Оставьте наш парк "планета ". Это единственное место, куда приходили с детьми гулять и кататься на аттракционе. У нас это единственное место, где отдыхаешь и любуешься животными", – написала Екатерина М.

"Просим оставить этот парк для наших детей – единственный в городе парк аттракционов и развлечений", – подчеркнула Сюзанна Джингазиева.

"Единственный семейный парк с аттракционами и контактным зоопарком в городе", – написала также Мария Кудрявцева.

"Дети остаются без развлечений. Сколько можно строить эти никому не нужные жилые комплексы? Зачем нам торговые центры, в которых более чем половина отделов стоят пустые? Какие эмоции можно дать ребенку при просмотре вещей в магазине?" – задалась вопросами Маргарита Морозова.

"Город не может быть без парка", – заявила Любовь Левченко.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.