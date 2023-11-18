Волонтеры подключились к спасению животных в астраханском парке "Планета"

18 ноября 2023, 03:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ликвидация парка "Планета" в Астрахани поставила под угрозу жизни животных, содержащихся в зоопарке. Волонтеры и активисты спасают обитателей зоопарка, пишут коллективные обращения с просьбой спасти животных к властям и силовикам, но получают лишь отписки.

Как информировал "Кавказский узел", 8 июля 2022 года парк "Планета" в Астрахани был закрыт после того, как суд удовлетворил иск мэрии о его ликвидации. 15 июля учредитель парка Олег Сарычев направил обращение к Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить место отдыха горожан. К обращению он приложил более 21 тысячи подписей астраханцев в защиту парка. 28 июля 2022 года парк возобновил работу. Однако позднее парк был закрыт. Жители Астрахани попросили губернатора Астраханской области не закрывать парк, так как он - единственный в городе парк с аттракционами для детей.

22 августа текущего года стало известно, что в парке "Планета" утонул ребенок, после чего учредитель парка Олег Сарычев был арестован, а парк был закрыт. Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности и правил эксплуатации аттракционов, передала 11 октября Astrakhan.su.

К корреспонденту «Кавказского узла» 17 ноября обратились члены Астраханской инициативной группы (АИГ), которая занимается спасением редких животных, содержащихся в зоопарке парка «Планета». Они сообщили, что судебным решением земельный участок, на котором располагался парк «Планета», перешел в собственность мэрии. Владелец ООО «Парк Планета» обязан убрать все объекты и аттракционы с этого места, включая зоопарк. Судебные приставы отключили водо- и электроснабжение зоопарка, возникли также трудности с кормлением животных. К спасению питомцев подключились неравнодушные астраханцы.

Волонтеры сообщили, что им удалось решить проблему питания, отопления и надлежащего содержания животных, находящихся на территории парка. По свидетельству собеседников, в настоящее время парк фактически закрыт. Кормление животных и уход за ними осуществляют волонтеры за свой собственный счет. «Мы с командой организовали покупку пропитания для животных. Со стороны администрации никакой помощи (нет). Выдумали, что в парке у животных для жизни нет условий… Хотя сами, по моему мнению, инициировали отключение воды и света… Теперь приходится использовать генераторы для утепления животных в холодную погоду», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участник АИГ Марина Бодрова.

По ее словам, по отношению к собственнику парка задействовано исполнительное производство. Предмет исполнения - освобождение земельного участка, то есть территории парка «Планета», от самовольных построек, аттракционов и других объектов. Судебный пристав-исполнитель отключил подачу в парк электроэнергии и водоснабжения. «Данная мера, по нашему мнению, не относящаяся к исполнению судебного решения, направлена исключительно на уничтожение животных, находящихся в парке. Благодаря Астраханской инициативной группе, которая состоит из неравнодушных жителей Астрахани и бывших работников парка, эти животные живы, сыты и чувствуют себя комфортно. В нашей группе, состоящей примерно из 600 человек, нет конкретного лидера, все решения принимаюсь совместно», - заявила Бодрова.

Волонтер рассказала, что на территории парка обитают павлины, муфлоны, страус, еноты, баклан, белка и другие животные. Члены АИГ неоднократно обращались к властям Астрахани и Астраханской области с просьбами возобновить подачу электроэнергии и водоснабжения для обеспечения нормальной жизни животных в парке, но, по словам Марины, «в ответ получали только отписки». «Первый заместитель главы администрации Астрахани Назар Кучерук предложил переместить животных в зоопарк «Баба Фрося». Мы считаем, что данное предложение направлено на устранение препятствий по сносу (освобождению территории) парка «Планета», так как нахождение животных в парке обеспечивает условия невозможности освобождении территории ООО «Парка Планета», - пояснила Марина Бодрова.

Она отметила, что сейчас проблема подачи электроэнергии и водоснабжения на территорию Парка Планета не разрешена. Владелец парка Олег Сарычев находится в СИЗО по делу о гибели подростка на аттракционе парка.

Сотрудник администрации парка, представившийся Радимом, подтвердил слова Марины. По его словам, жители Астрахани деятельно подключились к спасению животных в парке.

«Они очень активно помогают сохранить жизнь животным, привозят корм, бензин для генераторов, чистят вольеры», - сказал Радим.

Он назвал несправедливым задержание учредителя ООО «Парк Планета» Олега Сарычева, назвал его уголовное преследование «беззаконием». «Очевидные вещи почему-то никто не замечает. В день трагедии в парке [был директор], который полноценно тогда управлял парком «Планета». Эти данные открытые и можно беспрепятственно посмотреть в интернете», - возмутился работник парка.

С учредителем парка Олегом Сарычевым у волонтеров нет прямой связи. Марина Бодрова считает, что Советский районный суд Астрахани «выносит заведомо неправосудные судебные акты о продлении срока содержания Олега Сарычева в СИЗО», так как «в день трагедии, директором Парка Планета был [другой человек], который непосредственно должен отвечать за данное происшествие, и за все, что происходит на территории парка, а Сарычев Олег Вячеславович является учредителем (владельцем) данного юридического лица (ООО «Парк Планета»), и он не осуществлял действий. направленных на управление деятельности парка «Планета»». «Изначально Сарычев Олег Вячеславович находился под домашним арестом, вину не признал. И после этого меру пресечения безосновательно, на наш взгляд, изменили на содержание в СИЗО. Мы, граждане Астрахани полагаем, что данная мера направлена на психологическое давление в отношении Сарычева, так как он не признает свою вину. Естественно, изменение меры пресечения в виде заключения под стражу без всяких на то веских оснований вызывает негативные эмоции у Сарычева, а также у нас, граждан», - заявила Марина Бодрова.

Она представила корреспонденту последние ответы чиновников на коллективные обращения граждан по поводу сохранения животных, содержащихся в ликвидируемом парке «Планета». Так, на коллективное обращение граждан к президенту Российской Федерации 19 октября был получен ответ, что все вопросы были перенаправлены в правительство Астраханской области. 7 ноября активисты обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Тот перенаправил их вопросы в региональное управление СК РФ. 16 ноября поступил ответ из этого ведомства о проведении проверки по фактам, указанным в обращении. В тот же день заявители получили ответ из мэрии. Заместитель главы администрации города В.С. Синченко напомнил гражданам историю тяжб, связанных с земельным участком парка. Так, 23 марта 2022 года Советский районный суд Астрахани принял решение по гражданскому делу №2-56/2022. Администрации Астрахани было отказано в удовлетворении их требований к ООО «Парк Планета» «об обязании освободить самовольно занятый земельный участок путем демонтажа объектов и аттракционов». Но 24 апреля 2022 года областной суд встал в этом споре на сторону мэрии, отменив решение районного суда. На ООО «Парк Планета» была возложена обязанность освободить самовольно занятый земельный участок общей площадью 23 726 квадратных метров «путем демонтажа объектов и аттракционов». Таким образом, у администрации города «отсутствуют полномочия по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов», подытожил свой ответ чиновник мэрии. При этом Синченко не ответил на вопросы заявителей об участи животных, содержащихся в парке.

В телефонном разговоре депутат Астраханской областной думы Олег Шеин сообщил корреспонденту "Кавказского узла" о том, что он отслеживает ситуацию в парке «Планета» с самого начала возникновения конфликта. Депутат заявил, что внес свою лепту в решение проблемы.

«Я направил письмо в адрес приставов. Попросил их учесть требования статьи 245 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с животными) и исключить зоопарк (парк «Планета») из реестра объектов на отключение (водо- и электроснабжения)», - сообщил депутат. Ответ на свое обращение он пока не получил.

Чиновник регионального правительства на правах анонимности назвал корреспонденту "Кавказского узла" путь решения проблемы. По его словам, мэрия не имеет свободных финансовых средств на то, чтобы выкупить у собственника зоопарка животных и передать их в частный зоопарк. Но это, по словам чиновника, может сделать правительство области, так как региональный бюджет в этом году профицитный. «Без переплаты, по приемлемой цене областная власть может себе позволить выкупить этих бедных животных, передать их в частный зоопарк и тем самым спасти их от гибели. Но не факт, что Сарычев пойдет на это. Да и губернатор вряд ли согласится на такую покупку. Хотя модель эта вполне реализуема и оптимальна. Тем более, что животные находятся в опасности, а это дает юридические основания для их спасения», - сказал региональный чиновник, также сославшийся на положения статьи 245 Уголовного кодекса РФ.

Комментариями Олега Сарычева по предъявленному обвинению и требованиям региональных властей "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.