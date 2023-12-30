Дело о гибели ребенка в астраханском парке "Планета" передано в суд

30 декабря 2023, 11:43

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Прокуратура утвердила обвинение учредителю парка "Планета" в Астрахани Олегу Сарычеву по делу о гибели ребенка в аквапарке. Сарычев обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, дело направлено в суд, сообщили следователи.

Как информировал "Кавказский узел", 22 августа стало известно, что в астраханском парке "Планета" утонул ребенок, после чего учредитель парка Олег Сарычев был арестован, а парк был закрыт. Прокуратура начала проверку соблюдения правил безопасности и правил эксплуатации аттракционов.

По версии следствия, 22 августа четырехлетний мальчик утонул в бассейне на территории развлекательного комплекса на улице Николая Островского в Советском районе Астрахани. Он находился в парке с мамой, братом и сестрами. Мальчик скатился с горки в бассейн, превышающий его рост, и не смог выплыть. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили его, после чего начали оказывать первую помощь. Прибывшие на место происшествия врачи спасти мальчика не смогли, передал сегодня Kaspyinfo.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Астраханской области.

Следствие считает, что директор парка "Планета" Олег Сарычев не обеспечил соблюдение безопасности оказываемых в парке услуг. Прокуратура утвердила в отношение него обвинение по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека" (предусматривает до шести лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Дело передано в суд, сказано в сообщении.

Напомним, 18 ноября астраханцы заявили, что ликвидация парка "Планета" поставила под угрозу жизни животных, содержащихся в зоопарке. Волонтеры и активисты спасали обитателей зоопарка, писали коллективные обращения с просьбой спасти животных к властям и силовикам. Они пожаловались, что получают лишь отписки.

8 июля 2022 года парк "Планета" был закрыт после того, как суд удовлетворил иск мэрии о его ликвидации. 15 июля учредитель парка Олег Сарычев направил обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить место отдыха горожан. 28 июля 2022 года парк возобновил работу. Однако позднее он был закрыт. Жители Астрахани попросили губернатора Астраханской области не закрывать парк, так как он – единственный в городе парк с аттракционами для детей.

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