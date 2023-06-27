Инцидент на карусели в Грозном показал проблемы с безопасностью аттракционов в Чечне

27 июня 2023, 08:09

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Уголовное дело возбуждено после того, как 12-летняя девочка получила травмы на аттракционе в Грозном, отчитались следователи. В Грозном многие аттракционы находятся в изношенном состоянии, а чиновники не контролируют соблюдение предпринимателями правил безопасности, отметили в соцсети местные жители.

В Чечне возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того, как 12-летняя девочка получила травмы на одном из аттракционов-карусели в парке отдыха в Грозном.

По версии следствия, ребенок получил травмы после того, как аттракцион внезапно затормозил, сообщил 26 июня на своем сайте следственное управление (СУ) СКР по Чечне.

Об инциденте Грозном также 26 июня сообщил комментатор "Кавказского узла" charley. "В Грозном минувшим вечером на территории парка Материнской славы по улице Трошева, случилось ЧП. На одном из аттракционов в результате внештатной ситуации, пострадали дети", – написал он.

Ролик, на котором показан аттракцион, около которого собрались люди, был опубликован 25 июня в Instagram-паблике* chechnyatoday_95. На заднем фоне слышны критики и плач, на кадрах видео паника. В описании ролика сказано, что в одном из развлекательных центров Грозного ребенок получил травмы, и что он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

На 08.00 мск эта запись в Instagram-паблике* chechnyatoday_95, на который подписаны около 589 тысяч пользователей, набрала 32 отметки "нравится" и 82 комментария.

"Этот парк очень был ухоженный и местом, где можно было отдохнуть с детьми. Люди, которые работают на таком ответственном месте, просто относятся халатно к своей работе. И главным приоритетом становиться не отдых людей, а деньги. Своевременная проверка и надлежащее обслуживание парка не привело бы к этой ситуации. Просто сравните, какой он был при открытии и в каком состоянии сейчас. Этот парк давно стал местом обитания бродячих собак", – написал пользователь bravissimo_ars50.

"Факт нарушения эксплуатации был виден с момента, как заходишь в зону отдыха. И не только это. Что творится в на площади у мечети и в зоне "Грозный сити" никого не интересует до тех пор, пока не произойдет такое же. Безответственные родители не присматривают за своими малолетними детьми. В зонах, где есть качели, никаких ограждений, никаких правил безопасности, лишь бы заработать деньги. Почему люди об этом молчат, а предпринимателям лишь бы денег побольше заработать?" – отметил пользователь 52_gertsa_ .

"Пока что-нибудь не случится, никто не проверяет в каком состоянии эти качели. Обязательно нужно, чтобы кто-нибудь пострадал. Как много таких качелей, которые в плохом состоянии", – написала ka.rina5834.

"Там все качели менять надо", – отметил 95edilov.

"Все эти карусели изношенные, и никто не следит за этим", – подчеркнул пользователь a.p_dddd.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, в июне 2015 года восьмилетний ребенок погиб на аттракционе, установленном на территории ресторана "Метелица" в Грозном. В отношении арендатора ресторана было возбуждено уголовное дело.

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