Жители Буйнакска попросили помощи для ремонта домов после града

26 июня 2023, 19:37

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В некоторых домах в Буйнакске град серьезно повредил крыши и окна домов, а власти не помогают с ремонтом, пожаловались горожане. От пострадавших получено более 4,4 тысячи заявлений, подворовые обходы продолжаются, отчитались в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в Буйнакске проинспектировал раздачу шифера и стройматериалов жителям домов, крыши которых пострадали от дождя и града. Мэр Исламудин Нургудаев сообщил премьер-министру, что уже "получено 1000 листов шифера", 3500 листов еще не выданы. Также мэрия Буйнакска пообещала, что пострадавшим, помимо помощи стройматериалами, будет оказана и материальная помощь - от 10 тысяч рублей.

После ливней с градом 18 июня в Буйнакске были повреждены, по данным мэрии, более 2000 частных домов, 33 многоквартирных дома, семь школ и 14 детских садов. Для определения числа поврежденных строений и оценки ущерба в городе созданы 25 межведомственных групп для подворовых обходов. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, также будет создана республиканская группа по оценке ущерба.

Жительницы города рассказали, что нуждаются в помощи для ремонта крыш и окон

Жительница Буйнакска Патимат рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что комиссия к ним домой пока не приходила. "Мы сами ничего не ремонтировали, у нас нет такой возможности. Ущерб составляет примерно 50 тысяч рублей. Потолки в нескольких местах упали, крыша просто решето. Когда дождь идёт, капает, пеной залатали дырки, но это не помогает", - сказала женщина.

Жительница города Марьям сообщила, что сразу написала заявление, и комиссия уже была в ее доме. "У нас шиферная крыша пробита. Комиссия сказала - ожидайте помощи, обещали на каждого прописанного в доме по 10 тысяч рублей. Этих денег мало, но что делать", - сказала Марьям корреспонденту «Кавказского узла».

Жительница дома по улице Кутузова Бурлият сообщила, что подавала заявление, но комиссия пока не пришла. "Крыша поломана, стекла побитые, на ремонт нужна приличная сумма. Пока никакой помощи нет. Нужны стройматериалы или финансовая помощь от властей. Я инвалид 2-й группы. У меня нет мужа, брата, сына, кто мог бы помочь починить дом. Я очень сильно нуждаюсь, очень прошу мне помочь", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

До конца июня продлен прием заявлений от пострадавших во время стихийного бедствия в Буйнакске, который первоначально планировалось завершить 23 июня, сообщил сегодня председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, слова которого приводятся в телеграм-канале правительства. "Администрация города продолжит принимать обращения горожан", - говорится в публикации.

Мэрия получила более 4,4 тысячи обращений от пострадавших

По состоянию на 26 июня поступило 4427 заявлений от горожан, чье имущество пострадало из-за ливней и града, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник администрации Буйнакска. "Согласно данным МЧС, обследовано 3035 домовладений, в которых проживает 11620 человек. Из обследованных домов правоустанавливающие документы имеются на 2336 домов, в которых проживают 8650 человек", - сообщил он.

Заявления пострадавших регистрируются и передаются членам комиссии для последующего обхода домовладений, отметил представитель мэрии. "10 тысяч рублей полагается на каждого члена семьи за поврежденное жилое помещение. В связи с утратой имущества первой необходимости будут выплачивать 50 тысяч рублей на человека за частичную утрату, и 100 тысяч рублей – за полную утрату", - сказал он.

Во время подворовых обходов выяснилось, что некоторые поврежденные дома не были официально зарегистрированы, или у обратившихся за компенсацией не было правоустанавливающих документов на домовладение. В этих случаях компенсация не может быть выплачена, сообщили в мэрии.

Чтобы исправить ситуацию, дано поручение управлению архитектуры, градостроительства и имущественно-земельных отношений Буйнакска принимать заявления для оформления права собственности на жилье, добавил чиновник.

Он подчеркнул, что из республиканского резерва для ликвидации чрезвычайной ситуации выделено 4500 листов шифера. Поврежденные градом крыши домов в Буйнакске восстановят за счет республиканских средств.

Юрист советует зафиксировать ущерб и добиваться выплат

Согласно федеральному закону «О чрезвычайном положении», граждане России имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Арсен Магомедов.

"В зависимости от того, каков характер чрезвычайной ситуации (муниципальный, региональный, федеральный), компенсация вреда, причинённого в результате ЧС, осуществляется за счёт средств соответствующего бюджета", - пояснил юрист.

По его словам, в случае чрезвычайной ситуации надо сразу вызвать МЧС и составить акт. Если власти отказывают в компенсации или занижают сумму, следует подавать иск в суд на ту сумму, на которую рассчитывает пострадавший.

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