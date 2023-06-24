Власти Буйнакска отчитались о помощи пострадавшим от ливней

24 июня 2023, 22:19

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В Буйнакске начата раздача шифера для ремонта пострадавших в непогоду крыш домов, также жителям будет выплачена материальная помощь, сообщили власти.

"Кавказский узел" писал, что в Буйнакске после ливней с градом 18 июня повреждены более двух тысяч частных домов, 33 многоэтажки, семь школ и 14 детских садов.

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня в Буйнакске проинспектировал раздачу шифера и стройматериалов по обращениям жителей домов, чьи крыши пострадали от дождя и града, сообщило правительство Дагестана в своем Telegram-канале.

Глава города Исламудин Нургудаев сообщил премьер-министру, что в Буйнакске уже "получено 1000 листов шифера", 3500 еще не выданы. "В основном у нас пострадали два района - Приреченск и Герей-Авлак, центр тоже пострадал, но наибольшие разрушения в этих районах" - рассказал глава Буйнакска, сообщило сегодня РИА "Дагестан". Он также отметил, что списки тех, кому помощь необходима в первую очередь, составлялись Джамаатом этих посёлков.

Ранее мэрия Буйнакска сообщала, что пострадавшим, помимо помощи стройматериалами, будет оказана и материальная помощь от 10 тысяч рублей, говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии от 10 тысяч рублей.

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