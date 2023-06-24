24 июня 2023, 22:19

Власти Буйнакска отчитались о помощи пострадавшим от ливней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Буйнакске начата раздача шифера для ремонта пострадавших в непогоду крыш домов, также жителям будет выплачена материальная помощь, сообщили власти.

"Кавказский узел" писал, что в Буйнакске  после ливней с градом 18 июня повреждены более двух тысяч частных домов, 33 многоэтажки, семь школ и 14 детских садов.

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня в Буйнакске проинспектировал раздачу шифера и стройматериалов по обращениям  жителей домов, чьи крыши пострадали от дождя и града, сообщило правительство Дагестана в своем Telegram-канале.

Глава города Исламудин Нургудаев сообщил премьер-министру, что в Буйнакске уже "получено  1000 листов шифера", 3500  еще не выданы. "В основном у нас пострадали два района - Приреченск и Герей-Авлак, центр тоже пострадал, но наибольшие разрушения в этих районах" - рассказал глава Буйнакска, сообщило сегодня РИА "Дагестан". Он также отметил, что списки тех, кому помощь необходима в первую очередь, составлялись Джамаатом этих посёлков.

Ранее мэрия Буйнакска сообщала, что пострадавшим, помимо помощи стройматериалами, будет оказана и материальная помощь  от 10 тысяч рублей, говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии от 10 тысяч рублей. 

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мэрия Сочи анонсировала выплаты пострадавшим от потопа", "Власти Кубани насчитали более 400 подтопленных домов после ливней", "Более ста домов повреждены градом в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 июня 2023, 22:52

  • Бойцы Пригожина покидают Ростов-на-Дону

    Бойцы ЧВК "Вагнер" уходят из Ростова-на-Дону и выводят оттуда свою военную технику. Прохожие провожают бойцов Пригожина аплодисментами, делают с ними селфи и скандируют лозунги в их поддержку, следует из видео с места событий.

24 июня 2023, 21:38

24 июня 2023, 20:58

  • 1 Пригожин сообщил об остановке похода на Москву

    Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что остановил свой поход на Москву, разворачивает колонны и отводит их в полевые лагеря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это результатом своих переговоров с Пригожиным.

24 июня 2023, 20:39

24 июня 2023, 20:08

  • JAMnews: в Абхазии сочли мятеж Пригожина угрозой не только для России

    Абхазские власти усилили контроль на границе с Россией, ветераны заявили о влиянии событий в России на будущее Абхазии, а бывший глава МВД призвал остерегаться "олигархов, которые поставили Россию на грань национальной катастрофы", проанализировало реакцию Абхазии на вооруженный мятеж Пригожина издание JAMnews.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи