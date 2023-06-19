19 июня 2023, 00:43

Более двух тысяч домов жителей Буйнакска повреждены после ливня с градом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из-за ливня с градом в Буйнакске оказались повреждены более двух тысяч частных домов, 33 многоэтажки, семь школ и 14 детских садов, сообщили местные власти.

В Буйнакске 18 июня после ливней с градом оказались повреждены более двух тысяч частных и высотных домов, а также более 20 образовательных учреждений.

По предварительным данным, озвученным мэром города Исламудином Нургудаевым, повреждения получили более двух тысяч частных домов, 33 многоквартирных дома, семь школ, 14 детских садов, пишет РИА "Новости".

Дома жителей, пострадавших от непогоды, посетил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. В ходе осмотра выяснилось, что от града в основном пострадали крыши домов, через образовавшиеся трещины затопило комнаты.

Для определения числа пострадавших строений и оценки ущерба в городе созданы 25 межведомственных групп для подворовых обходов. По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, будет создана группа по оценке ущерба на уровне республики, сообщает ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Буйнакске прогнозируется облачная погода при температуре воздуха +24 градуса, скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 20 июня ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +18 градусов, скорость ветра - до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Мэрия Сочи анонсировала выплаты пострадавшим от потопа", "Власти Кубани насчитали более 400 подтопленных домов после ливней", "Более ста домов повреждены градом в Адыгее".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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