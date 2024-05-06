06 мая 2024, 06:44

Двое военных из Волгограда убиты в зоне СВО

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Военнослужащие Иван Исаев и Сергей Герасимов из Волгограда убиты на Украине. С начала военной операции признаны убитыми не менее 740 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 5 мая стало известно, что на Украине убит Дмитрий Нетипанов. Он стал, по меньшей мере, 738-м военным из Волгоградской области, который официально был признан убитым в ходе специальной военной операции (СВО).

Поддержку от государства не гарантируют семьям убитых в ходе СВО военных ни госнаграды, ни мемориальные доски, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В зоне СВО погибли Иван Исаев и Сергей Герасимов. В школе №128 в Дзержинском районе Волгограда в честь них открыта стена памяти, сообщило 23 апреля ИА "Высота 102" со ссылкой на городскую администрацию.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 740 военнослужащих из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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