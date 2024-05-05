Военный из Волгоградской области убит на Украине

05 мая 2024, 06:57

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Дмитрий Нетипанов убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине признаны убитыми не менее 738 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 4 мая стало известно, что на Украине убит Виталий Изонов из Новоаннинского района. Он стал, по меньшей мере, 737-м военным из Волгоградской области, которого признали убитым в зоне военной операции.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Военнослужащий из поселка Красный Октябрь Дмитрий Нетипанов убит в зоне специальной военной операции. Это подтвердили в Палласовском районном совете ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, сообщила 23 апреля на своем сайте районная газета "Рассвет".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 738 бойцов из Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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