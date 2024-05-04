04 мая 2024, 17:42

Мобилизованный из Волгоградской области убит в военной операции

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Виталий Изонов, мобилизованный из Новоаннинского района, убит в военной операции на Украине, сообщила районная администрация. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 737 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Николай Химич убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. Таким образом, были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 736 бойцов из Волгоградской области.

В Новоаннинском районе похоронен убитый в военной операции на Украине Виталий Изонов, сообщила 3 мая на своей странице во "ВКонтакте" администрация района.

"Виталий уроженец х. Попов Тростянского сельского поселения. Учился в Тростянской средней школе, окончил Панфиловское СПТУ-16. Служил в армии в ракетных войсках, демобилизовался в звании младшего сержанта. После армии работал трактористом-механизатором в СПК "Попов". В октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. Погиб Виталий Изонов 28 января 2024 года", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 737 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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Примечание:

"Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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