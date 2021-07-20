Использование властями шпионского ПО обеспокоило активистов в Азербайджане

20 июля 2021, 05:12

В расследовании правозащитников об использовании шпионского ПО Pegasus для слежки за журналистами и правозащитниками фигурирует 1000 азербайджанских номеров, но идентифицировать удалось пока не всех, рассказала журналистка Севиндж Вагифгызы, за которой также осуществлялась слежка. Удивительного в слежке нет, но внедрения шпионского ПО в смартфоны вызывают опасение, отметили журналисты и правозащитники.

Как писал «Кавказский узел», правозащитники и журналисты выяснили, что власти ряда стран использовали шпионское программное обеспечение израильской фирмы NSO Group для слежки за журналистами и политиками. Среди тех, за кем следили - журналистки из Азербайджана Хадиджа Исмайлова и Севиндж Вагифгызы.

По словам специалиста в области кибербезопасности Имрана Алиева, шпионское ПО, как правило, активирует сам пользователь, на чье оборудование оно установлено.

«Мы только сейчас с коллегами после оглашения нашумевшего доклада пытаемся разобраться в принципах работы этой программы. Но, могу сказать, что в системах IOS и Android активизация вирусов не может происходить без участия пользователя. Как правило, пользователь нажимает какой-то линк, открывает сообщение - против каждого могут быть использованы различные приманки. Обычно объект вирусной атаки предварительно изучают, выясняют его интересы. Кто-то может откликнуться на сообщение о том, что «здесь содержится о нем видео». Другому может быть предложение по теме проекта, над которым он работает», - сказал Алиев корреспонденту «Кавказского узла» 19 июля.

По его словам, это не первый случай, когда азербайджанским активистам внедряются шпионские программы. «Были случаи, когда правозащитникам приходили некие ивенты якобы из посольств западных государств, и посредством сообщений осуществлялось вторжение в их компьютеры и далее прослеживалась вся деятельность в интернете. Но вмешательство в смартфоны в Азербайджане на моей памяти осуществляется впервые. Вернее, впервые такой случай становится достоянием гласности», - заметил он.

На вопрос, как можно заподозрить установку шпионской программы, Алиев сказал, что одним из признаков может быть уменьшение срока автономной работы устройства. «Но надо учитывать, что совершенствуются меры кибер-безопасности, но и сами шпионские программы. В их новых вариациях использование зарядки или другие признаки могут быть вовсе незаметны», - отметил специалист.

Для того, чтобы обезопасить себя от шпионского ПО в случае опасения, по словам Алиева, нужно удалить все программы на устройстве и возвратить его к "заводским настройкам" посредством функций "сброс настроек" или "сброс всех настроек". По его словам, изменение номера телефона не гарантирует защиту, если устройство уже заражено, как и смена самого устройства, которое тоже может быть "заражено". «Какой бы совершенной не была программа безопасности на устройстве, пользователям надо быть очень внимательными и бдительными, не переходить по непонятным и неизвестным ссылкам. При получении каких-либо сообщений из неясного источника не открывать их. Если заинтересовало рекламное сообщение, то лучше поискать о компании, товаре или услуге в Интернете. Очень конфиденциальную информацию лучше, конечно, отправлять в зашифрованном виде», - рассказал Алиев.

NSO Group использует так называемые «уязвимости нулевого дня» — недостатки в программном обеспечении, о которых становится известно еще до его выпуска. Pegasus может незаметно заражать устройства, при этом пользователю даже не нужно переходить по вредоносной ссылке. Pegasus позволяет получать информацию из мессенджеров, обещающих зашифрованный обмен сообщениями — WhatsApp и Signal. После взлома устройств содержимое переписки становится доступным вместе с другими конфиденциальными данными — фотографиями и звонками. Приложение также может незаметно подключаться к камере и вести запись. Эксперты по безопасности утверждают, что Pegasus может сделать с устройством больше, чем владелец. И даже функции шифрования не могут ничего от него скрыть, говорится в отчете Центра по исследованию коррупции OCCRP.

Власти следили даже за руководителями провластных медиа и депутатами

Журналистка Севиндж Вагифгызы рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что узнала об указанном расследовании еще в июне.

«В мае я прибыла в Берлин по журналистской программе «Репортеров без границ». В июне, когда ко мне приехали журналисты из OCCRP, они мне сказали, что мой номер телефона оказался в дате-базе устройств, отслеживаемых шпионской программой Pegasus. C ними был IT-специалист. Он проверил мой телефон и оказалось, что он действительно был заражен этой программой еще в 2019 году. Меня попросили пока не раскрывать эту информацию, поскольку расследование продолжалось, и преждевременная раскрытие факты позволила бы тем, кто за нами шпионил, как-то замести следы», - рассказала Вагифгызы.

По ее словам, впервые сведения о шпионской деятельности против активистов поступили Amnesty International. Вагифгызы сообщила, что по Азербайджану известны 1000 номеров, зараженных шпионской программы, но идентифицировать удалось только 245. При этом сначала имена была обнародованы OCCRP, однако позже данные были закрыты, поскольку информация обновляется.

По информации Вагифгызы, в списке журналисты, политики, активисты, правозащитники и даже чиновники и депутаты. «Интересно, что слежка велась не только за независимыми и оппозиционными журналистами, но и руководителями провластных медиа. Наверное, хотели проверять, на что они тратят получаемые от власти деньги. Чиновников и депутатов также контролируют, видимо, из-за проверки лояльности», - отметила Вагифгызы.

По ее словам, OCCRP по завершению расследования обнародует все идентифицированные телефонные номера. Вагифгызы считает, что указанная шпионская деятельность стала сильным ударом по работе журналистов. «К нам часто граждане обращались, предоставляя важные сведения, но просили их не называть. Мы обещали сохранить конфиденциальность. Но теперь получается, что мы не смогли это сделать. Посредством программы становилась доступной информация в наших контактах, наша локация, наши видеосъемки. То есть они знали, чем мы занимаемся, над какими проблемами работаем. Им была доступна информация касающаяся личной жизни. То есть государство, обязанное защищать нашу личную, семейную жизнь, само ее нарушала», - сказала Вагифгызы.

Она намерена добиваться проведения расследования. «Мы обратимся в правоохранительные органы Азербайджана. Мы не наивны и знаем, что результатов не будет, но мы дойдем до ЕСПЧ. Международное расследование этого скандала важно еще и для того, чтобы авторитарные режимы больше не прибегали к таким методам», - сказала Вагифгызы.

Использование шпионского ПО не удивило журналистов и правозащитников

Один из редакторов Meydan.TV Натиг Джавадлы отметил, что его издание не раз сталкивалось с хакерскими атаками и утечками конфиденциальной информации.

«За все время нашей деятельности (с 2013 года) у нас не раз взламывали и сайт, и страницу в Facebook. При этом удалялись не только актуальные тексты, последние журналистские расследования, материалы из архива, но и конфиденциальная переписка журналистов и источников с редакцией. Но власти не перестают нас удивлять. Никогда не мог подумать, что могли бы запустить шпионскую программу в смартфоны наших журналистов и отслеживать их деятельность не только в Интернете, но и реальной, в том числе частной жизни», - сказал Джавадлы корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Meydan.TV периодически совершенствует меры безопасности, в том числе переписки между сотрудниками. «В связи с последним расследованием мы также обновили программы безопасности на используемых устройствах. Наши IT-специалисты работают над дальнейшим усилением защиты нашего сайта, аккаунтов в социальных сетях и устройств сотрудников», - отметил Джавадлы.

Достоверность расследования о внедрении шпионской программы в смартфоны азербайджанских пользователей сотовой связи не вызывает сомнений, считает юрист Института права медиа Халид Агалиев.

«Насколько я знаю, организация Forbidden stories была в числе распространителей данных расследования, основными же авторами являются известная международная расследовательская сеть OCCRP и авторитетная правозащитная организация Amnesty International. Их отчеты не подвергаются сомнению международной демократической общественностью. OCCRP провела десятки расследований о фактах коррупции в различных странах мира. На основе их расследования «Азербайджанский ландромат» были начаты уголовные расследования против депутатов в Италии и Германии. Так, что оснований не доверять расследований о шпионских программах в смартфонах азербайджанских активистов у меня нет», - сказал Агалиев в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

В июне 2016 года стало известно, что в Италии бывший руководитель фракции Европейской народной партии в Парламентской ассамблее Совета Европы Лука Волонте был обвинен в получении 2,39 миллиона евро за поддержку азербайджанских чиновников. Как сообщило тогда Meydan TV со ссылкой на газету Corriere della Sera, прокуратура Милана предъявила ему обвинения в коррупции и отмывании средств, полученных преступным путем. При этом адвокаты Волонте категорически опровергали эти обвинения, называя их беспочвенными. OCCRP опубликовал в сентябре 2017 года отчет, согласно которому представители азербайджанской правящей элиты с 2012 по 2014 годы через фиктивные компании давали взятки политикам, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС.

По мнению Агалиева, слежка за Хадиджей Исмайловой осуществлялась потому, что "она член OCCRP, журналист-расследователь международной величины". "Кроме того, она пережила судьбу «узника совести» и в этом смысле также широко известна международной демократической общественности. Севиндж Вагифгызы - также журналист-расследователь, она также страдала за профессиональную деятельность, подвергалась судебному преследованию, запретам на выезд из страны. Выбор в пользу Севиндж также был связан с ее деятельностью на Meydan.TV, публикующем расследования о коррупции в азербайджанской власти. Это одно из гонимых интернет-изданий в Азербайджане, заблокированное на территории страны», - сказал Агалиев.

На вопрос, куда могут пожаловаться жертвы слежки при помощи шпионского ПО, Агалиев отметил, что в данном случае налицо факт вмешательства в личную жизнь. Однако установить прямую связь какого госоргана Азербайджана с этой слежкой сложно, поскольку компания производитель вряд ли назовет конкретного заказчика шпионской программы и, вполне возможно, что им не является правительственная структура, а, скорее всего, это какая-то коммерческая организация, считает он.

Вместе с тем, эксперт отметил, что согласно статье 68 Конституции, государство обязано защитить граждан от произвола, злоупотребления чиновниками властью и выплатить в таких случаях жертвам компенсации. С учетом этого граждане, чьи технические устройства были подвергнуты внедрению шпионской программы, вправе обратиться для расследования в органы прокуратуры, сказал Агалиев, а в случае, если прокуратура не проведет расследования, или итоги будут безрезультатны, то граждане могут обратиться в суд.

«Конечно, наивно ожидаться объективного расследования в Азербайджане. Однако соблюдение процедур обращений в прокуратуры, и суд может создать правовую основу для подачи заявления ЕСПЧ и получения компенсации через Страсбургский суд», - сказал Агалиев.

Член НПО «Линия защиты» Тезехан Мираламли отметил, что не удивлен обнародованными фактами.

«Слежки, вмешательство в личную жизнь - обычная практика в авторитарных режимах. Но за всем уследить все равно невозможно и бессмысленно. Ведь журналисты и правозащитники занимаются законной деятельностью. С точки зрения государственной безопасности, эта абсолютно бесполезная затея – выслеживать людей в интернете, смартфонах. Ведь когда хотят арестовать кого-то из активистов все равно против него фальсифицируют доказательства. А внедрять шпионские вирусы в смартфоны сотен, тысяч людей – это просто паранойя. Ведь и ресурсов нет, чтобы "перелопачивать" эту информацию. Ну разве что чьи-то интимные кадры будут использовать для дискредитации. Но таких случаев уже было так много, что общество на них уже не реагирует и никого не осуждает», - сказал Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

Вместе с тем, активист считает, что в использовании шпионской программы - это вмешательство в личную жизнь, нарушение тайны переписки, и потому жертвы могут обратиться с жалобой в правоохранительные органы. «Правда, ни один факт вмешательства в личную жизнь критиков власти и членов их семей не был расследован в Азербайджан. Но, по крайней мере, отказ в расследовании позволит инициировать судебные иски и в итоге обратиться в Европейский суд», - заметил активист

Официальные органы Азербайджана пока не отреагировали на международное расследование.