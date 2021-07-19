Власти Азербайджана использовали шпионское ПО для слежки за журналистами

19 июля 2021, 02:06

Правозащитники выяснили, что программное обеспечение израильской фирмы NSO Group использовалось спецслужбами ряда стран для слежки за журналистами и политиками. В списке тех, за кем следили - журналистки из Азербайджана Хадиджа Исмайлова и Севиндж Вагифгызы.

Французская неправительственная организация Forbidden stories и 17 СМИ разных стран 18 июля сообщили о том, что некоторые страны следили за политиками, журналистами и адвокатами при помощи шпионской программы Pegasus, которая была разработана израильской компанией NSO Group и устанавливалась на мобильные телефоны.

Правозащитники и журналисты смогли получить список прослушивавшихся телефонов, в котором 50 тысяч номеров, введенных десятком клиентов израильской компании в систему Pegasus. Прослушка велась с 2016 года. В перечне номеров не были указаны владельцы телефонов, но журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек из более 50 стран, в их числе члены арабских королевских семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников. Потенциальными клиентами NSO Group признаны Азербайджан, Бахрейн, Венгрия, Индия, Индонезия, Казахстан, Мексика, Марокко, Руанда, Саудовская Аравия, Того и ОАЭ, говорится в докладе, опубликованном на сайте правозащитной организации Amnesty International 18 июля.

Среди тех, за кем следили при помощи шпионского ПО власти и силовики - журналистки из Азербайджана Хадиджа Исмайлова и Севиндж Вагифгызы. Судя по данным отчета, за обеими следили с 2019 года.

Несмотря на отсутствие "окончательных доказательств" того, что за журналистками следили именно власти Азербайджана, по данным Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), с которым сотрудничает Хадиджа Исмайлова, журналистка была шокирована сведениями о слежке. "Это ужасно, потому что вы думаете, что это техническое средство зашифровано, и вы можете использовать его... Но потом вы понимаете, что ничего подобного, и в то время, когда вы находитесь в Интернете, они могут наблюдать за вами. Я зла на правительства, которые делают все эти технические приспособления, а потом продают их плохим парням, как, например, режим Алиева", - прокомментировала она ситуацию (перевод "Кавказского узла").

Напомним, что, как сообщал "Кавказский узел", в 2014 году Хадиджа Исмайлова была задержана по обвинению в доведении до попытки самоубийства своего коллеги Турала Мустафаева. Позднее ей был предъявлен ряд экономических обвинений. Исмайлова вину не признала, но 1 сентября 2015 года суд в Баку вынес обвинительный приговор. Первоначально журналистку приговорили к 7,5 года заключения, но затем Верховный суд Азербайджана заменил реальный срок на 3,5 года условного лишения свободы с пятилетним испытательным сроком. В мае 2016 года Исмайлова вышла на свободу. Европейский суд по правам человека в феврале 2020 года обязал власти Азербайджана выплатить Хадидже Исмайловой 20 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба за содержание под стражей по уголовному делу, а затем, в мае 2020 года, - еще шесть тысяч евро за развернутую в отношении ее "кампанию запугивания и травли в провластных СМИ".

В мае 2020 года правительство Азербайджана признало после решения ЕСПЧ нарушение свободы передвижения журналистки-фрилансера Севиндж Вагифгызы и обязалось выплатить ей компенсацию пять тысяч евро.