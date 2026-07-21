Фермеры в Армении блокировали трассу из-за проблемы со сбытом продукции

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В Армении производители сельхозпродукции блокировали трассу Ереван – Ерасх из-за отказа местных предприятий закупать у них помидоры и огурцы.

Как информировал "Кавказский узел", власти России ранее ограничили ввоз ряда товаров из Армении. Так, 27 июня Россельхознадзор приостановил ввоз рыбной продукции.

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела перед парламентскими выборами, состоявшимися 7 июня, в которых участвовали и пророссийские силы. Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").

В Армении группа местных жителей 20 июля блокировала трассу Ереван – Ерасх из-за проблемы со сбытом продукции. Один из участников акции, житель Араратской области Артак Арутюнян, рассказал, что на его полях имеется 60 тонн помидоров и что заводы отказываются их закупать, передал 20 июля News.am.

"Каждый год такая ситуация, пока народ не собирается, вопрос не решается. В 2025-м пообещали, что в этом году будет лучше, но в этом году еще хуже. Наши помидоры предназначены для заводов, но их не закупают, говорят: продукцию не сможем экспортировать, так зачем закупать? У меня сейчас 60 тонн, и я не знаю, что делать", – привело издание слова фермера.

Другой участник акции отметил, что министр экономики Геворк Папоян обещал решить вопрос и с помидорами, и с огурцами, однако проблема с их сбытом не решена. "Оба завода не принимают продукцию, и что нам делать?" – задался он вопросом.

Спустя 15 минут фермеры согласились разблокировать трассу, отметило издание.

К публикации прикреплен видеоролик, на кадрах которого показана трасса со скоплением автомобилей на ней. Далее показано, что причиной пробки являются несколько десятков человек, перекрывших дорогу. Около них виден полицейский, у участников акции протеста берут интервью журналисты.

Напомним, ранее власти Армении попытались минимизировать ущерб от российского эмбарго на сельхозпродукцию программой субсидий для фермеров. Правительство Армении пообещало меры поддержки производителям фруктов, вина и минералки, которые отправляют товары в другие страны. 11 июня стало известно о запрете на ввоз из Армении почти всей продукции растительного происхождения. Цветоводы рассказали, что из-за того, что предназначенные для поставок в Россию цветы остались на внутреннем рынке, спрос и цены резко упали.