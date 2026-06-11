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16:42, 11 июня 2026

Россельхознадзор расширил список запретов на ввоз из Армении на десятки видов товаров

Овощи в магазине. Фото: Марии Журавлевой. Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Почти все виды растительной продукции попали под запрет на ввоз в Россию из Армении. Россельхознадзор объяснил запрет неэффективностью деятельности армянской службы по карантину и защите растений. 

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, а ввоз рыбы из Армении существенно ограничен. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты. Правящая партия попыталась минимизировать ущерб от российского эмбарго на сельхозпродукцию программой субсидий для фермеров.  Армения официально обратилась в Евразийскую экономическую комиссию в связи с проблемами при экспорте армянской продукции в Россию. Правительство Армении пообещало меры поддержки производителям фруктов, вина и минералки, которые отправляют товары в другие страны.

Потеря прямого доступа к российскому рынку из-за политических разногласий и ужесточения проверок обернулась для аграриев прямой угрозой банкротства: товар, который не прошел проверку на границе, возвращается обратно,  а на местном рынке его не берут даже за копейки. Предложенные властями меры поддержки недостаточны, рассказали фермеры и водители фур.

Россельхознадзор с 12 июня 2026 года ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении, а также транзит через Россию в государства – члены ЕАЭС. Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров, сообщило ведомство на своем сайте.

"Решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. Служба поэтапно, начиная с мая текущего года, ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, а также неоднократно направляла в адрес армянской стороны информацию о нарушении поставок. Однако обнаружения карантинных объектов продолжаются. В июне было выявлено 3 случая заражения капровым жуком, поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и сушеных томатов. Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации. Неэффективность деятельности армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС", - говорится в заявлении ведомства.

Что попало под запрет

К подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском относятся луковицы, клубни, живые растения, цветы, картофель, томаты, все виды лука, капусты, салат-латук ,цикорий, морковь, репа, свекла столовая, сахарная, сельдерей корневой, редис и прочие  съедобные корнеплоды, огурцы и корнишоны, бобовые и прочие овощи, кукуруза, орехи всех видов, бананы, финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, цитрусовые плоды, виноград, дыни и арбузы, папайя, яблоки, груши и айва, абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и  прочие фрукты, сухофрукты, кофе нежареный, с кофеином или без кофеина, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза , рис, сорго, гречиха, просо и прочие злаки 1008 Мука всех видов, зерна злаков всех видов, солод, соевые бобы, семена масличных культур, почва, грунты, лесоматериалы, пиломатериалы, шпалы, говорится в перечне подкарантинной продукции (подкарантинных грузов), подкарантинных материалов (подкарантинных товаров) подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе ЕАЭС и таможенной территории Евразийского экономического союза. К подкарантинной продукции с низки фитосанитарным риском относятся кофе и чай (кроме фасованных), грибы сушеные, материалы растительного происхождения, деревянные, плетеные изделия всех видов, шкуры животных, шерсть, волокна, говорится в документе.

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела на фоне подготовки армянских политических сил к парламентским выборам, состоявшимся 7 июня. При этом в начале мая в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения - ЕС. В связи с этим российские провластные медиа обвинили Армению в "предательстве" и антироссийском курсе, а Владимир Путин заметил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Ранее Путин заявил, что совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", и отметил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея ввиду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").  Армянская оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 избирательных участках.

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Автор: "Кавказский узел"

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