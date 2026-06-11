Армения попросила рассмотреть обоснованность ограничений на ввоз товаров в Россию

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Армения официально обратилась в Евразийскую экономическую комиссию в связи с проблемами при экспорте армянской продукции в Россию. При этом правительство Армении пообещало меры поддержки производителям фруктов, вина и минералки, которые отправляют товары в другие страны.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, а ввоз рыбы из Армении существенно ограничен. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты. Правящая партия попыталась минимизировать ущерб от российского эмбарго на сельхозпродукцию программой субсидий для фермеров.

Потеря прямого доступа к российскому рынку из-за политических разногласий и ужесточения проверок обернулась для аграриев прямой угрозой банкротства: товар, который не прошел проверку на границе, возвращается обратно, а на местном рынке его не берут даже за копейки. Предложенные властями меры поддержки недостаточны, рассказали фермеры и водители фур.

Армения обратилась в ЕЭК в связи с российскими ограничениями на ввоз

Армения официально обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) в связи с проблемами, возникшими при экспорте армянской продукции в Россию, заявил сегодня министр экономики республики Геворг Папоян.

По его словам, Ереван намерен добиваться рассмотрения барьеров и ограничений, которые применяются к армянским товарам на российском рынке. «Мы обратились в ЕЭК, чтобы комиссия рассмотрела вопрос применяемых к нам барьеров и ограничений. Там есть процедуры, и мы ими руководствуемся», — процитировала его слова пресс-служба парламента.

Правительство пообещало компенсации производителям фруктов, вина и минералки

Правительство Армении на заседании 11 июня утвердило меры по поддержке экспорта свежих фруктов, бутилированного виноградного вина, бренди и минеральной воды, пишет News.Am,

Представляя проект решения, заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян заявил

«На прошлой неделе Правительство утвердило меру по поддержке экспорта из Армении свежих помидоров, перца, клубники и цветов тепличного производства, целью которой было содействие диверсификации экспортного рынка и формированию новых цепочек поставок. Данным проектом предлагается утвердить вторую аналогичную меру – с целью стимулирования экспорта абрикосов, слив, черешни, минеральной воды, вина и бренди", - сообщил он.

Проектом предлагается в течение июня предоставить производителям, осуществляющим экспорт, компенсацию в следующем размере: за 1 кг абрикосов – 200 драмов (0,54 доллара США), 1 кг слив, персиков и нектаринов – 250 драмов (0,67 доллара США), 1 кг черешни – 400 драмов (1,08 доллара США), каждый литр бутилированного виноградного вина – 350 драмов (0,94 доллара США), каждый литр бутилированного бренди – 830 драмов (2,25 доллара США), каждый литр минеральной воды – 150 драмов (0,40 доллара США).

"После осуществления экспорта указанных товаров в июне представитель хозсубъекта для получения компенсации обращается в Министерство экономики и представляет два документа – транзитную декларацию для экспорта в государства-члены ЕАЭС или копии декларации, оформленной по таможенной процедуре экспорта, а также счет-фактуру", - указал представитель министерства

По словам Ходжояна, с 1 июня уже экспортированы около 257 тысяч килограммов черешни и 64 900 килограммов абрикосов, и организации, осуществившие данный экспорт, также могут подать заявку на участие в этой программе и в конце месяца получить компенсацию.

Ходжоян также сообщил, что за неделю после 1 июня из Армении экспортировали 961 тысячу цветов в ОАЭ, Румынию, Болгарию, Латвию, Кипр, Нидерланды и другие страны. При этом он допустил, что на начальном этапе объемы поставок могут быть сдержанными, проинформировала Armenia Today.

Еще одно решение кабмина касается экспорта небутилированного коньячного спирта. Правительство решило компенсировать экспортерам госпошлину в 100 драмов (0,27 доллара США) за 1 абсолютный литр. Компенсация будет предоставляться при условии, что компании в сезон закупят виноград в объеме, соответствующем экспорту. Этот механизм будет действовать с 1 июня 2026 года по 1 июня 2027 года.

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела на фоне подготовки армянских политических сил к парламентским выборам, намеченным на 7 июня. При этом в начале мая в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения - ЕС. В связи с этим российские провластные медиа обвинили Армению в "предательстве" и антироссийском курсе, а Владимир Путин заметил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Ранее Путин заявил, что совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", и отметил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея ввиду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения"). Армянская оппозиция потребовала пересчета голосов на 555 избирательных участках.