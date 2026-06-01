Россельхознадзор заявил об ограничениях на ввоз рыбы из Армении

Лишь два рыбхозяйства могут ввозить рыбу из Армении, остальные компании должны приостановить сертификацию для поставок в Россию, заявил Россельхознадзор. По данным Рыбного союза, Армения обеспечивает около 7% поставок форели в Россию.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Остановку ввоза в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" Роспотребнадзор объяснил "временной санитарной мерой" из-за выявленного превышения содержания химических веществ. Россельхознадзор объявил также о запрете на ввоз в Россию ряда коньяков и вин. Продукция из Армении не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, заявил Россельхознадзор. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал такие запреты обычной практикой, представители оппозиции увидели в действиях России политический подтекст.

Представитель Минэкономики Армении встретился с фермерами в селе Аршалуйс Армавирской области, которые перекрывали дорогу из-за отсутствия рынка сбыта томатов после запрета России на ввоз. Он рекомендовал им продавать урожай на специальных рынках в Ереване. Дорога занимает массу времени, а цены невысоки из-за импорта помидоров из Ирана, возразили фермеры.

Россельхознадзор с 21 по 27 мая 2026 года провел инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетил фермы по содержанию и разведению форели. 50% предприятий отказались от проверки, сообщило ведомство на своем сайте.

По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации. Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности, говорится в сообщении.

В 2025 году согласно подсчетам Рыбного союза, объем поставок рыбы, ракообразных и моллюсков из армении в Россию оценивался в 72 миллиона долларов. В натуральном выражении речь шла о 9 тыс. тонн. В Рыбном союзе долю Армении в импорте форели в 2025 году оценивают в 7% в натуральном выражении. В январе—апреле 2026 года значение выросло до 12%, составив 2,6 тыс. тонн. В числе других крупных поставщиков форели в Россию также Турция, Иран и Китай, говорят в Рыбном союзе. Небольшие объемы продукции привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии, пишет "Коммерсант".

Напомним, 27 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва в официальном письме предупредила Ереван о готовности разорвать соглашение по поставкам газа, нефтепродуктов и алмазов в случае вступления Армении в Евросоюз, отмечает РБК.

Ограничения на импорт из Армении Россия вводит на фоне подготовки армянских политических сил к парламентским выборам, намеченным на 7 июня. При этом в начале мая в Ереване прошли саммит Европейского политического сообщества и саммит Армения - ЕС. В связи с этим российские провластные медиа обвинили Армению в "предательстве" и антироссийском курсе, а Владимир Путин заметил, что властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС. Ранее Путин заявил, что совместить курс Армении на сближение с ЕС и членство в Евразийском экономическом союзе "невозможно по определению", и отметил, что в Москве "хотели бы" допуска всех пророссийских политических сил к парламентским выборам в Армении.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Напомним, в августе 2025 года сотни фур с виноградом, сливами и персиками не были пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и были вынуждены вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции Гарник Даниелян.