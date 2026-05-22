Роспотребнадзор приостановил ввоз армянской минеральной воды "Джермук"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Остановку ввоза в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" Роспотребнадзор объяснил "временной санитарной мерой" из-за выявленного превышения содержания химических веществ.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении. В министерстве экономики Армении заявили, что не получали официального сообщения о введении ограничений и не могут назвать сроки ограничений.

Июньские выборы в парламент Армении фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

С 22 мая 2026 года Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру, приостановив ввоз и оборот на территории России армянской минеральной природной лечебно-столовой питьевой воды "Джермук", изготовителем которой является "Джермук Групп", сообщил сегодня "Интерфакс".

Как отметил Роспотребнадзор, состав продукции не соответствует информации, указанной в маркировке. "В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната - иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья", - подчеркнули в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что направили соответствующие уведомления в Евразийскую экономическую комиссию, уполномоченные органы государств - членов Евразийского экономического союза. "Ситуация с оборотом минеральной воды "Джермук" остается на контроле Роспотребнадзора", - добавили в ведомстве.

В конце апреля Роспотребнадзор сообщал, что ввел временную приостановку ввоза и оборота на территории РФ нескольких партий минеральной воды "Джермук". По информации ведомства, тогда в минеральной воде было "обнаружено превышение химических веществ, что предстваляет угрозу здоровью граждан", - говорится на сайте надзорного ведомства.

В августе 2025 года сотни фур с виноградом, сливами и персиками не были пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и были вынуждены вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции Гарник Даниелян.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2024 года житель Северной Осетии умер после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук", в которой оказался уксус. 19 января стало известно, что родственники Олега Гусова подали иск на полтора миллиарда рублей армянской компании-производителю воды, а также ее представителю и распространителям в России. ЗАО "Джермук Групп" отрицало обвинение семьи владикавказского предпринимателя Олега Гусова в причастности к его смерти армянской компании.