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01:05, 21 января 2025

Армянский производитель минеральной воды отрицает причастность к смерти россиянина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ЗАО "Джермук Групп" отрицает обвинение семьи владикавказского предпринимателя Олега Гусова в причастности к его смерти армянской компании. 

Как писал "Кавказский узел", в феврале прошлого года житель Северной Осетии умер после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук", в которой оказался уксус. 19 января стало известно, что родственники Олега Гусова подали иск на полтора миллиарда рублей армянской компании-производителю воды, а также ее представителю и распространителям в России.

В распространенном ЗАО "Джермук" 19 января заявлении говорится, что иск семьи Гусова не обоснован, поскольку "исключена связь между минеральной водой "Джермук" и несчастным случаем, произошедшим с бизнесменом". Поэтому вина компании исключается.

Компания отметила, что в публикациях российских СМИ относительно иска на компанию содержатся ложные данные, "которые являются клеветой и нарушают презумпцию невиновности".

В заявлении также говорится, что после смерти предпринимателя Гусова компетентные органы Армении провели проверки и представили российской стороне соответствующие доказательства. Проверки, согласно заявлению, проводились и в России, их результаты показали, что минеральная вода "Джермук" соответствует международным стандартам. "Об этом свидетельствует и факт того, что во всей России снят запрет на продажу воды "Джермук", - утверждается в заявлении.

"Кроме этого, в уголовном деле, возбужденном в России по факту смерти Гусова, компания даже не является стороной, участвующей в деле", - говорится в распространенном компанией заявлении.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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