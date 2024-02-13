Роспотребнадзор остановил продажу партии воды "Джермук" после смерти владикавказца

13 февраля 2024, 15:57

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Скончался в больнице житель Северной Осетии, получивший ожог пищевода после глотка из бутылки минеральной воды "Джермук", в которой оказался уксус, сообщил глава республики. Роспотребнадзор отчитался о приостановке в России продажи партии минералки, по версии армянского регулятора, эта бутылка воды могла оказаться подделкой.

Мужчина, получивший ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

12 февраля он сообщал, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук". "Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус", - отметил он, сообщив об изъятии минеральной воды "Джермук" в республике. По его словам, всем предпринимателям, которые реализуют это воду, рекомендовано приостановить продажу.

Роспотребнадзор приостановил продажи нескольких партий минеральной воды этого бренда для проверки на безопасность. Речь идет о "Джермуке", "расфасованном в стеклянную тару объемом 0,5 литра и ввезенным на территорию России в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года с датой производства 28.12.2023, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Система маркировки товаров Роспотребнадзором помогла в кратчайшие сроки определить местонахождение продукции и заблокировать возможность ее дальнейшей реализации в розницу, добавило ведомство.

Пресс-секретарь армянского инспекционного органа безопасности продуктов питания Ануш Арутюнян сообщила сегодня, что официальная информация от Роспортебназора в ведомство не поступала. На линейном конвейере возможность разлива какой-либо другой жидкости в бутылку невозможна. "Возможно, это подделка - на месте залили под видом Джермука. В любом случае, дождемся конкретики", - привело ее слова агентство "Арка".

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