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04:14, 20 января 2025

Родственники владикавказского предпринимателя подали в суд на производителя воды "Джермук"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семья предпринимателя из Владикавказа Олега Гусова, который умер, выпив минеральной воды "Джермук", подала иск на полтора миллиарда рублей армянской компании-производителю, а также ее представителю и распространителям в России.

Как писал "Кавказский узел", в феврале прошлого года житель Северной Осетии умер после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук", в которой оказался уксус. Роспотребнадзор отчитался о приостановке в России продажи партии минералки, по версии армянского регулятора, эта бутылка воды могла оказаться подделкой.

Семья предпринимателя из Владикавказа Олега Гусова, который скончался от ожогов, выпив минералку, подала иск на 1,5 миллиарда рублей к армянскому ЗАО "Джермук Групп", выпускающему одноименную воду, его представителям и распространителю в России, пишет 19 января "Коммерсант".

Иск в Советский районный суд Владикавказа подала вдова Гусова и две его дочери. Одна из дочерей Гусова Дзерасса была непосредственным свидетелем смерти отца. По ее словам, он сделал из бутылки буквально глоток, после чего бросил ее и побежал в дом. Там он упал на ковер. Девушка стала звать родных, чтобы те вызвали скорую помощь. По словам свидетелей, изо рота пострадавшего слышался сильный запах уксуса.

Следствие установило, что водитель ввез упаковки с минеральной водой из Армении через Грузию во Владикавказ в январе 2024 года. Согласно его показаниям, все паллеты с водой были упакованы, груз неоднократно проходил таможенный контроль, пломбы не вскрывались. Индивидуальному предприниматель во Владикавказе было доставлено более 26 тысяч бутылок воды, часть ее отправили на рынок "Викалина", оттуда - на рынок "Фарн". По словам продавцов, именно там Гусов 11 февраля приобрел воду.

Следствие по делу о гибели предпринимателя не закончено. В Армению был направлен ряд запросов, но ответы на них так и не были получены.

Потерпевшая сторона настаивает не только на взыскании с производителя и представителей в России средств, но также на приостановке продаж минералки "Джермук" в России до тех пор, пока не будет официально установлено, каким образом в бутылке оказалась уксусная кислота.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями компании-производителя минеральной воды "Джермук" касательно инцидента.

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Автор: "Кавказский узел"

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