18:19, 21 мая 2026

Предвыборная риторика в Армении строится на критике оппонентов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава правящей партии "Гражданский договор" Никол Пашинян на встречах с избирателями рассказывает об успехах Армении под его руководством и критикует представителей прежней власти и олигархов. Гагик Царукян  обвинил руководство страны в давлении на оппозицию, Роберт Кочарян назвал политику властей агрессивной, а Самвел Карапетян остановился на пререканиях Пашиняна с карабахскими беженцами.

Как писал "Кавказский узел", обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах в Армении, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство обещаний - просто популизм.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

В Армении лидеры основных политических сил продолжают активную агитацию в регионах, публикуя в Facebook* отчеты о встречах с жителями, поездках по городам и селам, а также заявления по ключевым вопросам кампании. «Кавказский узел» посмотрел и перевел публикации армянских политиков в соцсетях за последние сутки — судя по этому срезу высказываний, основные четыре политические силы совмещают отчеты о поездках по регионам и встречах с избирателями с эмоциональными заявлениями, громкими обещаниями и нападками на соперников.

Пашинян заявил о достижениях страны под его руководством

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в публикациях за последние сутки делает акцент на достижениях власти, реформах и изменениях в стране. В ходе встреч с избирателями он регулярно подчеркивает, что власти удалось изменить систему управления и усилить государственные институты.

«В Республике Армения сегодня новая армия», - заявил, в частности Никол Пашинян.

Он также утверждает, что власти сумели изменить экономическую систему страны и сократить влияние крупных бизнес-групп на политику. Эту тему он связывает с улучшением инвестиционного климата.

«Армения становится лучшим местом для ведения бизнеса и в результате олигархат последовательно выкорчевывается», — написал Пашинян.

В Армении нет никого, кто сможет подумать, что он выше закона и законности

Еще одной постоянной темой его выступлений остается верховенство закона и борьба с безнаказанностью бывших элит. Эти заявления сопровождаются критикой прежней политической системы.

«В Армении нет никого, кто сможет подумать, что он выше закона и законности. В этом суть сегодняшней Армении», — отметил премьер-министр.

Оппозиция критикует действия власти

Бывший президент Роберт Кочарян в своих выступлениях за последние сутки делает акцент на социально-экономических проблемах регионов и критикует политику нынешних властей. Значительная часть его заявлений посвящена ситуации в селах и сокращению инфраструктуры.

«Проблема пространственного развития везде. Закрытие школ, урезание различных видов услуг, создание неудобств для простых людей", — заявил Кочарян.

Такой грязной кампании в Армении я еще не видел. Причина всему этому — безответственное правительство

Одновременно бывший президент обвиняет власти в агрессивном характере предвыборной кампании и росте политической напряженности.

"Такой грязной кампании в Армении я еще не видел. Причина всему этому — безответственное правительство", — отметил он.

Отдельно Кочарян поднимает тему сельских школ, противопоставляя нынешнюю ситуацию периоду своего президентства.

"За время моего президентства мы построили около 140 школ и не закрывали ни одну школу. Теперь, если построят две школы, то 6-8 школ закроют. Даже если в деревне один или пять детей, в деревне должна быть школа», — заявил Кочарян.

Власти вновь пытаются превратить избирательную кампанию в атмосферу угроз, политического шантажа и страха

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян в своих публикациях за последние сутки также сосредоточился на критике властей и атмосферы кампании. Он обвинил руководство страны в давлении на оппозицию и попытках запугивания.

«В эти дни, к сожалению, власти вновь пытаются превратить избирательную кампанию в атмосферу угроз, политического шантажа и страха. Кто сегодня громко говорит о демократии, не терпит предрассудков и принимает каждую критику оппозиции агрессией и репрессиями», — заявил Царукян.

Самвел Карапетян и его партия "Сильная Армения" в течение последних суток не публиковали заметных политических заявлений, сосредоточившись преимущественно на встречах и организационных вопросах кампании.

Никол Пашинян во время общения с беженцами из Карабаха. 18 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.aysor.am/ru/news
19:33 18.05.2026
Пашинян дважды за день проявил агрессию к беженцам из Карабаха
В ответ на вопросы беженцев из Нагорного Карабаха премьер-министр Армении Никол Пашинян на встречах с избирателями сорвался на оскорбления и угрозы. После этого сотруднице поликлиники Армине Согоян, которая задала вопрос о жертвах в карабахских войнах, предложили уволиться, а Артура Осипяна задержали по подозрению в хулиганстве после перепалки с премьером.

Однако накануне Карапетян прокомментировал резонансный конфликт между Пашиняном и женщиной во время одной из встреч.

«Таскать женщин и распространять ложные новости — трусливые методы Пашиняна», — заявил Карапетян.

Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. Самвел Карапетян, согласно армянским законам, не может стать главой правительства, поскольку имеет российский и кипрский паспорта.

За последние сутки, Пашинян строит кампанию вокруг тезисов об укреплении государства и армии, экономических реформах и укреплении законности, тогда как его оппоненты делают акцент преимущественно на критике власти, социальной проблематике и атмосфере самой кампании. Одновременно все основные политические силы продолжают использовать поездки по регионам и встречи с избирателями как главный формат агитации, сопровождая их все более жесткими политическими заявлениями.

