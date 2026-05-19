Армянские аналитики оценили предвыборные обещания политических сил

Обещания четырех основных политических сил, участвующих в парламентских выборах в Армении, коснулись снижения уровня бедности, создания новых рабочих мест, повышения пенсий и ВВП. По мнению аналитиков, большинство обещаний - просто популизм.

Как писал "Кавказский узел", выборы в Национальное собрание Армении состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

До парламентских выборов в Армении, которые пройдут 7 июня, осталось три недели. Начавшаяся 8 мая предвыборная агитация с каждым днем становится более напряженной, а звучащие обещания от политиков кажутся невыполнимыми. Корреспондент «Кавказского узла» изучил основные пункты предвыборных программ ведущих политических сил и выделил обещания, которые они дают своим избирателям. Программы некоторых партий включают показатели, которые труднодостижимы даже для самых развитых стран.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

Партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» обещает за пять лет снизить уровень бедности на 5% и создавать не менее 25 тысяч новых рабочих мест ежегодно. По сравнению с обещаниями в преддверии парламентских выборов 2021 года, команда Пашиняна дает более скромные обещания.

За пять лет нахождения у власти правительству Пашиняна не удалось в полной мере реализовать ключевые обещания по сокращению бедности и безработицы. Несмотря на планы 2021 года по двукратному снижению уровня бедности, согласно официальной статистике, он сократился лишь с 26,5% до 21,7%. Проблема крайней бедности также остается острой: более 30 тысяч человек в стране не имеют возможности приобретать продукты питания в достаточном объеме. Уровень безработицы, который власти обещали опустить ниже 10%, по последним данным составляет 12,8%. Сделав выводы, Пашинян и его команда решили в этот раз обещать то, что возможно реализовать за пять лет правления.

Блок «Сильная Армения», возглавляемый российским миллиардером армянского происхождения Самвелом Карапетяном, заявляет о намерении полностью искоренить бедность среди работников госсектора и семей с детьми. Представители силы утверждают, что способны решить задачу, а сам лидер блока называет этот вопрос «делом чести», заявляя о наличии профессиональной команды и четких расчетов для достижения быстрых результатов. «Я уверен, что, работая 24 часа в сутки, мы сможем за очень короткое время иметь страну, где нет бедных людей», - заявил Самвел Карапетян в ходе встречи со своими соратниками 8 мая.

Кроме этого ключевым обещанием Карапетяна является создание 300 тысяч рабочих мест за пять лет. Для этого они планируют открыть по несколько больших заводов в каждом городе Армении.

Партия «Процветающая Армения» во главе с Гагиком Царукяном делает ставку на рост пенсий, обещая приравнять минимальную пенсию к минимальной потребительской корзине, что требует увеличения выплат минимум на 60%. Однако конкретные источники финансирования в программе не указаны.

В экономической сфере партия дает беспрецедентное обещание утроить ВВП Армении за пять лет. Царукян также заявляет о готовности создавать 35–45 тысяч рабочих мест в год, выражая уверенность, что его личные связи позволят привлечь инвестиции от крупнейших мировых держав - США, России и Китая.

Обещания блока «Армения», возглавляемого вторым президентом Робертом Кочаряном, выглядят более сдержанно. Блок планирует повысить пенсии на 50% с их последующей индексацией, вдвое сократить безработицу, а также компенсировать расходы на газ и электричество одиноким пенсионерам в зимние месяцы. Кочарян апеллирует к опыту своего президентства, заявляя, что всегда выполнял данные им обещания. Тем не менее, статистические данные показывают, что, например, планы по созданию от 30 тысяч до 40 тысяч рабочих мест, озвученные в 2003 году, к концу его второго срока не были реализованы.

Аналитики оценили предвыборные обещания

Предвыборные обещания партий и блоков прокомментировали 18 мая корреспонденту "Кавказского узла" экономист Вилен Мнацаканян, политолог Гарик Амбарян и политолог Эдгар Аракелян.

Вилен Мнацаканян назвал обещания "Гражданского договора" популизмом. «Предвыборные программы 2026 года - классический популизм. В этом случае армянский популизм. «Гражданский договор» скромно обещает то, что уже частично происходит благодаря росту экономики и миграционным эффектам, но 5% снижения бедности - это капля в море при сохраняющейся крайней нищете», - сказал он.

Обещания остальных партий тоже рассчитаны на эмоции избирателей, считает он. «Карапетян с его 300 тысячами мест и «искоренением бедности» играет на эмоциях диаспоры и бизнеса, но без радикальных институциональных реформ это останется риторикой богатого спонсора. Царукян с утроением ВВП вообще перешел все границы реализма - такие темпы не показывала даже послевоенная Европа. Кочарян сдержаннее, но его блок тоже не предлагает прорывной модели», - отметил он.

Гарик Амбарян считает все обещания предвыборным маркетингом. «Пашинян снизил планку, признав прошлые неудачи. Это честнее, но недостаточно амбициозно для страны, нуждающейся в прорыве. Обещания Карапетяна и Царукяна - это типичный «бизнес-популизм»: заводы, пенсии, сотни тысяч мест. А источники где? Если вы рассчитываете на личные связи и на «работу 24 часа», то это заведомо невыполнимые обещания», - сказал он.

По его словам, реальность армянской экономики - скромный рост 4–6% в год, структурные проблемы и демографический кризис. «Кочарян выглядит ответственнее, поскольку не дает таких громких обещаний. Но и здесь нет четких шагов и механизмов выполнения программы. А серьезно относиться можно к тем, кто говорит о конкретных механизмах, а не о чудесах. Остальное - предвыборный маркетинг», - отметил он.

В этих обещаниях больше политики, чем экономики, уверен Эдгар Аракелян. «Власть скромничает, оппозиция раздает щедрые авансы, понимая боль людей после потери Арцаха (Нагорного Карабаха). Полностью искоренить бедность среди госслужащих и семей с детьми или утроить ВВП - это красивые лозунги для митингов, но без реформ судебной системы, борьбы с коррупцией и сбалансированной внешней политики они обречены. Кочарян апеллирует к опыту - это его козырь, хотя статистика 2000-х тоже не идеальна. Сейчас реалистичнее всего выглядит обещание умеренного прогресса Пашиняна. Избирателям пора оценивать не обещания, а вероятность их выполнения», - сказал он.

Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. Самвел Карапетян, согласно армянским законам, не может стать главой правительства, поскольку имеет российский и кипрский паспорта.

Напомним, поступают многочисленные заявления о давлении на избирателей, которые намерены голосовать против правящей партии, заявил бывший омбудсмен Армении, лидер партии "Крылья единства" Арман Татоян. Представители "Гражданского договора" отказались признать, что педагогов и школьников на митинг в Апаране собрали чиновники.