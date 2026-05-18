Семь человек арестованы по делу о помехах агитации правящей партии Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Шесть сторонников оппозиционного блока «Сильная Армения» взяты под стражу, один помещен под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая сторонники "Сильной Армении" на предвыборном митинге партии власти "Гражданского договора" начали скандировать имя Самвела Карапетяна. Они задержаны по подозрению в воспрепятствовании предвыборной агитации.

Ицидент произошел в селе Мецаван укрупненной общины Ташир, где сторонники Карапетяна включили громкую музыку и начали скандировать: "Самвел, Самвел", чтобы заглушить выступление Папикяна, на что последний заявил, что эти люди совершают уголовно наказуемое действие, и призвал полицию, контролировавшую митинг, принять меры.

В рамках уголовного производства, возбужденного в Лорийской области по факту препятствования предвыборной кампании партии «Гражданский договор», арестованы шесть человек, еще один помещен под домашний арест, сообщило издание «Арменпресс» со ссылкой на Следственный комитет.

В отношении остальных 3 человек орган ведомство представил в суд ходатайство об аресте, даты судебных заседаний пока не назначены, уточнил Sputnik Армения.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Напомним,что число задержанных сторонников блока "Сильная Армения" превысило 300, заявила кандидат в депутаты от блока, правозащитница Гоар Мелоян.

Раздробленность оппозиции за последний месяц на фоне начавшейся агиткампании и усилившегося давления не стала меньше, главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства страны с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.