10 сторонников "Сильной Армении" задержаны по делу о воспрепятствовании агитации правящей партии

Сторонники "Сильной Армении" на предвыборном митинге "Гражданского договора" начали скандировать имя Самвела Карапетяна. Они задержаны по подозрению в воспрепятствовании предвыборной агитации.

Как писал "Кавказский узел", раздробленность оппозиции за последний месяц на фоне начавшейся агиткампании и усилившегося давления не стала меньше, главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства страны с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Силовики задержали 10 сторонников «Сильной Армении» после инцидента с представителями «Гражданского договора», которые во главе с главой Минобороны Суреном Папикяном проводили агитационную кампанию в Лорийской области. О задержании граждан по подозрению в воспрепятствовании предвыборной агитации сообщил пресс-секретарь МВД Нарек Саркисян, не уточнив иных деталей дела, передает Aysor.Am.

Инцидент произошел в селе Мецаван укрупненной общины Ташир, где навстречу представителям правящего "Гражданского договора" вышли сторонники партии "Сильная Армения". Сторонники Карапетяна включили громкую музыку и начали скандировать "Самвел, Самвел", чтобы заглушить выступление Папикяна, на что последний заявил, что эти люди совершают уголовно наказуемое действие, и призвал полицию, контролировавшую митинг, принять меры, сообщает News.Am.

Armenia Today отметила, что сторонники Карапетяна скандировали - "Самвел - премьер". Папикян же в ответ начал скандировать "Никол - премьер-министр". Также он заявил о намерении дать «политический урок» тем, кто направляет жителей на подобные действия.

Выступая на митинге в рамках предвыборной кампании в районе Нор Норк Еревана, член политсовета "Сильной Армении" Нарек Карапетян прокомментировал произошедшее, подвергнув критике действия силовых структур и лично Папикяна, сообщает агентство.