Жительница Армении задержана за надпись на плакате правящей партии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Ереване задержали женщину, которая фломастером нанесла надпись на предвыборном плакате правящей партии "Гражданский договор". Задержанная перестала выходить на связь, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. 14 мая избирком признал утратившей силу регистрацию 45 кандидатов, которые подали заявления о самоотводе. Среди них кандидаты, входящие в списки "Крыльев единства" и "Просвещенной Армении".

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками парламентских выборов, назначенных на 7 июня. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Силовики задержали в ереванском метро женщину, сделавшую фломастером надпись на плакате правящей партии, сообщил адвокат Рубен Меликян.

Он пояснил, что эта женщина позвонила ему около полудня 15 мая. "Мне позвонила неизвестная женщина и сообщила, что находится в метрополитене и что её задерживают за то, что она что-то написала фломастером на агитационном плакате партии «Гражданский договор». Я дал ей некоторые процессуальные указания, сказав, что этот акт можно квалифицировать максимум как административное правонарушение, и в этом случае максимальный срок лишения свободы составляет 3 часа", - привело поздно вечером 15 мая его слова News.am.

По словам Меликяна, он попросил женщину перезвонить как в случае освобождения, так и в случае длительного задержания.

"После этого она стала недоступна и больше не перезванивала. Я ей тоже звонил, она до сих пор недоступна", - рассказал адвокат.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Артака Аветисяна, который 12 мая назвал премьер-министра Никола Пашиняна "предателем". Силовики усмотрели в этом разжигание ненависти. Суд отправил Аветисяна под арест.

Противники Пашиняна обвиняют его в "предательстве" в связи со стремлением к урегулированию армяно-азербайджанского вооруженного конфликта. Так, 14 сентября 2022 года не менее 40 тысяч человек собрались у здания парламента после того, как Пашинян заявил о готовности к урегулированию конфликта с Азербайджаном. Представители оппозиции в тот день требовали подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну.

Предвыборная кампания правящей партии сопровождается применением админресурса

13 мая педагоги и ученики школ Арагацотнской области вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии. В свое рабочее время были привлечены к поддержке властей также сотрудники Дома культуры и школьные уборщицы.

Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента в Арагацотнской области, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.

Власти Армении используют административный ресурс для привлечения большого числа людей на свои встречи, рассказал ранее политолог Гагик Амбарян. В частности, по его словам, в Гюмри, где был организован концерт, многие зрители были госслужащими и членами их семей, получившими приказ быть на площади и поддержать партию "Гражданский договор". По данным оппозиции, власти Армении также оказывают давление на госслужащих, которые симпатизируют оппозиции.