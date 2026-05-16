×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:58, 16 мая 2026

Жительница Армении задержана за надпись на плакате правящей партии

Полицейский в Армении. Фото "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Ереване задержали женщину, которая фломастером нанесла надпись на предвыборном плакате правящей партии "Гражданский договор". Задержанная перестала выходить на связь, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении зарегистрировал все 19 политических сил, которые подали заявки на участие в парламентских выборах. 14 мая избирком признал утратившей силу регистрацию 45 кандидатов, которые подали заявления о самоотводе. Среди них кандидаты, входящие в списки "Крыльев единства" и "Просвещенной Армении". 

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, блок "Армения" Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками парламентских выборов, назначенных на 7 июня. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Силовики задержали в ереванском метро женщину, сделавшую фломастером надпись на плакате правящей партии, сообщил адвокат Рубен Меликян.

Он пояснил, что эта женщина позвонила ему около полудня 15 мая. "Мне позвонила неизвестная женщина и сообщила, что находится в метрополитене и что её задерживают за то, что она что-то написала фломастером на агитационном плакате партии «Гражданский договор». Я дал ей некоторые процессуальные указания, сказав, что этот акт можно квалифицировать максимум как административное правонарушение, и в этом случае максимальный срок лишения свободы составляет 3 часа", - привело поздно вечером 15 мая его слова News.am.

По словам Меликяна, он попросил женщину перезвонить как в случае освобождения, так и в случае длительного задержания.

"После этого она стала недоступна и больше не перезванивала. Я ей тоже звонил, она до сих пор недоступна", - рассказал адвокат.

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогера Артака Аветисяна, который 12 мая назвал премьер-министра Никола Пашиняна "предателем". Силовики усмотрели в этом разжигание ненависти. Суд отправил Аветисяна под арест.

Противники Пашиняна обвиняют его в "предательстве" в связи со стремлением к урегулированию армяно-азербайджанского вооруженного конфликта. Так, 14 сентября 2022 года не менее 40 тысяч человек собрались у здания парламента после того, как Пашинян заявил о готовности к урегулированию конфликта с Азербайджаном. Представители оппозиции в тот день требовали подписать документ о вотуме недоверия Пашиняну.

Предвыборная кампания правящей партии сопровождается применением админресурса

13 мая педагоги и ученики школ Арагацотнской области вместо школьных занятий приняли участие в предвыборной агитации правящей партии. В свое рабочее время были привлечены к поддержке властей также сотрудники Дома культуры и школьные уборщицы.

Привлечение бюджетников и школьников к предвыборной агитации противоречит Избирательному кодексу, напомнил избирком. Представители правящей партии дистанцировались от инцидента в Арагацотнской области, но наблюдатели и сами педагоги подтвердили факт нарушения.

Власти Армении используют административный ресурс для привлечения большого числа людей на свои встречи, рассказал ранее политолог Гагик Амбарян. В частности, по его словам, в Гюмри, где был организован концерт, многие зрители были госслужащими и членами их семей, получившими приказ быть на площади и поддержать партию "Гражданский договор". По данным оппозиции, власти Армении также оказывают давление на госслужащих, которые симпатизируют оппозиции.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:36, 16 мая 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:57, 16 мая 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
05:54, 16 мая 2026
Подросток со Ставрополья задержан за попытку поджечь вагон в Новосибирской области
04:55, 16 мая 2026
Гражданин Украины осужден пожизненно в Ростове-на-Дону за террористическую деятельность
03:56, 16 мая 2026
Житель Ингушетии обвинен в участии в деятельности террористической организации
23:30, 15 мая 2026
Житель Ингушетии обвинен в нападении на милиционеров в 1999 году
Все события дня
Новости
Никол Пашинян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:09, 15 мая 2026
Соперники Пашиняна за месяц не стали ближе к преодолению раздробленности оппозиции
Разминирование. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
14:13, 15 мая 2026
Сообщение о минных инцидентах в Карабахе вызвало дискуссию о причинах ранений и гибели людей
Парламент Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12:14, 15 мая 2026
45 кандидатов выбыли из борьбы за места в парламенте Армении
04:21, 15 мая 2026
Суд отправил Артака Аветисяна в СИЗО
Задержание в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:47, 14 мая 2026
Следствие попросило арестовать блогера за выкрик в адрес Пашиняна
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
20:10, 11 мая 2026
Ветер с Апшерона
6
Армения горит и бурлит как грязевой вулкан в Гарадаге
Фото
17:58, 6 мая 2026
Горы слов. Литература Кавказа
4
Коля Степанян - из солдат в писатели
Фото
14:35, 4 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Европарламент помог Кремлю выступив против Азербайджана
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Логотип "Башни"*. Скриншот / Telegram
15 мая 2026, 20:48
Минюст объявил иноагентом Telegram-канал о Кавказе

Пляж в Анапе. 12 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16021
15 мая 2026, 18:06
Роспотребнадзор опроверг запрет на публикацию данных о состоянии пляжей Анапы

Уборка пляжа в Туапсинском округе. Фото: https://t.me/opershtab23/15809
15 мая 2026, 13:16
Продукты и помощь требуются волонтерам на пляжах Туапсе

Ребенок. Фото: congerdesign / Pixabay
14 мая 2026, 22:44
Заведующая детсадом в Махачкале уволена после травмирования ребенка

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше