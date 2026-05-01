Армянские политики начали борьбу за голоса избирателей до старта агиткомпании

На улицах Армении уже появились предвыборные баннеры, портреты лидеров политических сил, несмотря на то, что агитация официально разрешена с 8 мая. Из 19 партий и блоков шансы пройти в парламент имеют не более четырех, а основная борьба развернется между партиями Пашиняна и Карапетяна, полагают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", партия Карапетяна "Сильная Армения" подала в ЦИК документы для участия в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

"Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Агитация на парламентских выборах стартовала до официального объявления

Предвыборная борьба в Армении началась задолго до официального старта агитационной кампании – 8 мая. Уже более месяца все основные политические силы активно занимаются агитацией, посещая разные населенные пункты по всей Армении и публикуя ролики в соцсетях, рассказывающих об итогах этих визитов.

Правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна и оппозиционная «Сильная Армения» российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна выделяются на фоне остальных: большие автобусы с фотографиями лидеров и политическими лозунгами, наружная реклама в городах и селах в виде больших и маленьких баннеров, а также агрессивная реклама в соцсетях, в том числе в армянском YouTube, где она стала возможной относительно недавно, передает корреспондент "Кавказского узла".

В ЦИК Армении сообщили «Кавказскому узлу», что появление наружной агитации политических сил не является нарушением.

«К нам обращались с запросами относительно появления баннеров и фотографий лидеров политических сил до официального начала предвыборной гонки, и мы можем сказать, что это не является нарушением избирательного кодекса РА», - сказал представитель ЦИК.

Другие силы, например оппозиционный блок "Армения" бывшего президента Роберта Кочаряна и партия «Процветающая Армения» олигарха Гагика Царукяна тоже активно ведут агитационную кампанию, но заметно уступают во количеству и баннеров, и визитов в области, и рекламе в соцсетях.

Именно эти 4 политические силы и будут бороться за голоса избирателей, хотя в Центральную избирательную комиссию Армении поданы заявки от 19 политических сил для участия в выборах, назначенных на 7 июня 2026 года.

Об этом свидетельствуют опубликованные 30 апреля результаты соцопросов, проведенных армянским представительством Gallup International Association.

Согласно им, 26,7% респондентов проголосуют за правящую партию «Гражданский договор», 14,1% — за блок «Сильная Армения», 8,2% - за блок «Армения», а 7,5% опрошенных - за партию «Процветающая Армения». Остальные участники выборов, согласно опросам, не проходят в парламент.

Депутат от правящей силы Ваагн Алексанян сомневается в этих опросах, уверяя, что блок «Сильная Армения» сам не верит в возможность получить больше 10% голосов избирателей.

«На днях они заключили соглашение о сотрудничестве с четвертой по количеству политической силой. А это означает, что они должны набрать больше 10% голосов для того, чтобы пройти в парламент. Но вчера они отказались от сотрудничества с одной из партий по одной простой причине – чтобы они могли попасть в парламент, набрав 8%, а не 10%, как в случае четырех политсил в одном блоке. Они просто сами не верят, что смогут набрать 10%», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, команда Самвела Карапетяна активно раздает предвыборные взятки, чтобы оказаться в парламенте.

«Обратите внимание, сколько было выявленных правоохранительными органами случаев обещания дать взятку за голоса избирателей за последние несколько дней. Вот как они хотят попасть в парламент», - отметил он.

Они делают все, чтобы люди боялись и не поддержали оппозицию

Представители Самвела Карапетяна опровергают все обвинения.



«Мы не знаем людей, которые обещают деньги за голоса избирателей. Эти люди не являются членами нашей политической силы, нашей команды, не являются родственниками семьи Карапетян. Прослушки разговоров, которые публикуются, ни о чем не говорят, там нет доказательств того, что мы раздаем взятки, это вранье», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" кандидат в депутаты от партии Карапетяна Давид Казинян.

По его словам, власти используют разные методы для оказания давления на сторонников оппозиции.



«Они делают все, чтобы люди боялись и не поддержали оппозицию. Все эти прослушки, задержания и аресты говорят именно об этом», - отметил он.

27 апреля суд на два месяца арестовал соратника лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, участника боевых действий в Карабахе Артура Аванесяна. "Аванесян проводит голодовку против политических преследований в Армении", - сообщила 29 апреля представитель "Сильной Армении" Арега Овсепян в Facebook*.

Политологи назвали основных претендентов на места в парламенте



Независимый политолог Гагик Амбарян полагает, что партии Кочаряна, Карапетяна и Царукяна являются главными конкурентами власти на выборах.

«Это те основные оппозиционные силы, которые могут попасть в парламент. Но борьба за власть идет между Пашиняном и Карапетяном. Остальные оппозиционные партии, если пройдут в парламент, то по всей вероятности поддержат Карапетяна в борьбе против Пашиняна», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, власти используют административный ресурс для привлечения большого количества людей на свои встречи.

"В Гюмри, где был организован концерт, <многие> участники были госслужащими и членами их семей, им был дан приказ быть на площади и поддержать партию «Гражданский договор». То же самое в Ереване, когда 25 апреля они организовали большой концерт, пригласили зарубежных и местных звезд, а потом заявили, что все 60 тысяч участников пришли поддержать Пашиняна. На самом деле они пришли послушать песни звезд и насладиться их творчеством. Возможно есть факты принуждения к другим действиям, но о них пока нет открытой информации и жалоб», - отметил он.

Сторонники Гагика Царукяна отмечают, что власти Армении оказывают давление на госслужащих, которые симпатизируют оппозиции.

«У нас сегодня сложилась ситуация, когда людей увольняют с работы за политические взгляды. Мы знаем случаи, когда увольняют за лайк, поставленный представителю оппозиции. Были случаи, когда увольняли за написанный в соцсетях пост», - сказал Арман Абовян корреспонденту «Кавказского узла».

Другой независимый политолог Степан Григорян объясняет, что одной из основных поводов для критики Пашиняна является его конфликт с церковью.

«Оппоненты Пашиняна используют этот конфликт для критики, при чем очень серьезной. Все силы, включая Карапетяна, Кочаряна и Царукяна, выступают в поддержку церкви и против Пашиняна, отмечая, что он по указке извне хочет избавиться от Католикоса и назначить лояльного к властям духовного лидера», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла».

По его словам, на этом фоне пока не было обвинений со стороны властей в адрес церкви относительно их вмешательства в предвыборную кампанию.

«Раньше власти много говорили о том, что церковь ведет кампанию против властей до и во время выборов, агитируя не голосовать за них. Но сейчас, как ни странно, нет ни одного подобного обвинения в адрес церкви. Все внимание властей сконцентрировано на партии «Сильная Армения», которая, по версии правоохранительных органов, планирует раздавать предвыборную взятку», - указал он.

>Что касается применения черного пиара, то подобные случаи были зафиксированы.

«Речь про видеоролики, которые рассказывают как плохо все будет, если Пашинян выиграет. Это, соответственно, распространяет команда Карапетяна. А команда Пашиняна распространяет ролики, утверждающие, что в случае победы Карапетяна, нас ждет война и полный хаос. Откровенных дипфейков пока не было, но вся борьба еще впереди», - подчеркнул он.