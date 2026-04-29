Кавказский узел

19:49, 29 апреля 2026

Обсуждение ареста Аванесяна указало на поляризацию общества перед выборами в Армении 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть пользователей Facebook* видит в деле Артура Аванесяна политическое преследование и борьбу с оппозицией, другие же оправдывают арест сторонника Самвела Карапетяна как необходимую меру для предотвращения дестабилизации в Армении.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля суд на два месяца арестовал соратника лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, участника боевых действий в Карабахе Артура Аванесяна.

"Аванесян проводит голодовку против политических преследований в Армении", - сообщила сегодня представитель 2Сильной Армении" Арега Овсепян в Facebook*.

Обсуждение поста в Facebook* "Кавказского узла", посвященного аресту Артура Аванесяна, собрало к 19.00 мск 148 комментариев читателей. При этом в комментариях прослеживается линия поддержки Самвела Карапетяна и его окружения, где арест воспринимается как политически мотивированный шаг перед выборами. 

"Этот человек воевал и защищал армянский народ, а теперь его задержание воспринимается как несправедливость", - считает Людмила Хачатрян. "Если бы суд был действительно правовым, он был бы на свободе, а не под арестом2, - написала пользовательница под ником Irina Galstyan. "Мне кажется, что это попытка убрать сильных конкурентов перед выборами", - заявил Tirui Vatulian.

Сторонники оппозиции критикуют премьер-министра Никола Пашиняна, связывая происходящее с борьбой за власть. "Пашинян не оправдал ожиданий после войны, и теперь его решения вызывают все больше вопросов", - написал Jurij Kafiew. "После всех потерь трудно воспринимать его как лидера, который привел страну к успеху", - считает Сергей Габриэлян. "Люди устали от текущей политики и ищут альтернативу", - отметил Карен Григорян.

"Карапетян воспринимается как один из тех, кто может изменить ситуацию", - отметил Ararat Araqelyan. "Люди видят в нем альтернативу нынешней власти", - заявил Арсен Саркисов. "Аресты выглядят как давление на оппозицию", - предположил Денис Клявер. "Слишком много совпадений с предвыборным периодом, чтобы считать это случайностью", - вторит ему Марина Павлова.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 17 апреля суд продлил домашний арест Карапетяна еще на три месяца.

Другая заметная часть комментаторов в Facebook* поддерживает действия власти, считая преследование сторонников Карапетяна оправданным и направленным на предотвращение дестабилизации. "Если есть нарушения закона, то такие люди должны нести ответственность", - считает Husniyya Babayeva. "Подобные фигуры могут втянуть страну в новый конфликт", - написал Bextiyar Ibrahim. "Те, кто выступает против государства, должны отвечать по закону", - заявил Alenius Prevakus. "Речь идет не о политике, а о безопасности страны", - написал Shamsur Kerimov.

 Эти пользователи чаще высказываются в поддержку Пашиняна, связывая его курс с сохранением мира. "Пашинян остается тем, кто удерживает страну от новой войны", - считает Gulnara Yusifgizi. "Люди должны выбирать между миром и новым витком конфликта", - написала Lilit Gazarian. "Поддержка (власти) со стороны части общества объясняется страхом новой войны", - написал Nazim Dagli.

"Сейчас главное - стабильность, а не реванш", - отметил Afa Bektashi.  "Сейчас приоритет - избежать новых потерь", - солидарен с ним Ilkin Namazzade.

Партия Карапетяна "Сильная Армения" подала в ЦИК документы для участия в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Обыски в офисе партии Карапетяна накануне крупного митинга

В офисе партии "Сильная Армения" в Аване прошли обыски. По данным издания "Паст-инфо", задержания проведены в рамках уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом Армении и касающегося избирательных процессов. 

В Антикоррупционном комитете подтвердили изданию Armenia Today информацию о задержаниях. В ведомстве сообщили, что задержания связаны с подозрениями в нарушении запрета на благотворительность, однако не уточнили более детальную информацию. 

Информация об обысках совпала по времени с анонсом митинга блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, который запланирован на площади Республики в Ереване 8 мая, сообщает газета "Грапарак". По данным издания, мероприятие совпадет с началом предвыборной кампании перед выборами 7 июня. Официально блок эту информацию не комментировал, однако источник газеты утверждает, что "акция призвана продемонстрировать масштабность движения и оказать психологическое давление на правящую партию с начала кампании". 

Сегодня же блок "Сильная Армения" и инициатива "Айакве" подписали меморандум о сотрудничестве. Документ был подписан представителем блока Нареком Карапетяном и координатором "Айакве" Аветиком Чалабяном в ходе встречи Самвела Карапетяна с руководством инициативы. В рамках меморандума стороны обязались объединить усилия для смены власти после выборов, сообщило издание News.am. "Сильная Армения" и "Айакве" договорились о совместном проведении предвыборной кампании, "максимальном синтезе" предвыборных программ, а также о совместном контроле над законностью избирательного процесса.

Между тем в партии "Гражданский договор" возник конфликт в связи с распределением мест в предвыборном списке, сообщила газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники. По данным издания, депутаты, оказавшиеся в конце списка, считают распределение несправедливым и произошедшим по принципу личных связей. По информации издания, преимущество получили приближённые главы аппарата премьер-министра Араика Арутюняна.

Отметим, что самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

