Кавказский узел

04:10, 24 апреля 2026

ЦИК Армении завершил прием документов для участия в выборах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полный пакет документов для участия в парламентских выборах 7 апреля подали 19 политических сил, среди них 17 партий и два блока, сообщили в Центризбиркоме Армении. 

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах. К 21 апреля Центризбирком Армении принял документы от более чем 20 политических партий и альянсов, изъявивших желание участвовать в парламентских выборах 7 июня. Республиканская партия третьего президента Армении Сержа Саргсяна отказалась от участия в парламентских выборах.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Центризбирком Армении в 18.00 часов 23 апреля в 18.00 часов завершил прием документов от партий и блоков, изъявивших желание участвовать в выборах в парламент. 

“Все необходимые документы вместе с пропорциональными списками кандидатов в депутаты представили 19 политических сил, 17 партий и два блока. Процесс регистрации продлится до 3 мая. Период предвыборной агитации - с 8 мая по 5 июня”, - проинформировали в пресс-службе ЦИК Армении.

Полный пакет документов для регистрации на выборах представили правящая партия “Гражданский договор”, партии “Процветающая Армения”, “Шнорхапетакан” (Меритократическая партия Армении), “Против всех”, “Демократическая консолидация”, “Крылья единства”, “Просвещенная Армения”, “Национально-демократический полюс”, Христианско-демократическая партия, Армянский национальный конгресс, “Новая сила”, “Демократия, закон и дисциплина”, Прогрессивная центристская партия “Альянс”, “Партия реформистов”, “Республика”, “Пробуждение” и “Во имя Республики”.

Политический блок “Сильная Армения” вместе с одноименной партией сформировали “Новая эра”, “Объединенные армяне” и “Страна для жизни”.  Блок “Армения” включает в себя “Дашнакцутюн” (АРФД) и партию “Возрожденная Армения”.

Республиканская партия Армении не будет участвовать в выборах “впервые за 36 лет существования партии”, обратил внимание член исполнительного органа РПА Артак  Закарян. В отличие от Саргсяна, который объяснил это решение желанием дать “другим оппозиционным силам” проявить себя, Закарян заявил, что “действующая власть уничтожила национальные идеи и политические опоры”.

Лидеры списков и кандидаты в премьеры

Премьер-министр Армении Никол Пашинян - первый в списке правящей партии “Гражданский договор”, его кандидатура также выдвинута на пост премьера. От блока “Сильная Армения” кандидатом в премьер-министры заявлен лидер одноименной партии Самвел Карапетян, который лишь 15 апреля заявил, что начал процесс отказа от гражданств России и Кипра. Партия при этом объявила, что внесет в парламент поправки к Конституции, которые позволят Карапетяну быть кандидатом в премьеры. Партия бизнесмена Гагика Царукяна “Процветающая Армения” официально не выдвинула кандидата в премьер-министры, но первым номером в ее предвыборном списке стал сам Гагик Царукян.

Секретарь парламентской фракции блока “Армения” Арцвик Минасян на брифинге 23 апреля сообщил, что в пропорциональный список кандидатов в депутаты от блока включены 213 имен, возглавляет список второй президент Армении Роберт Кочарян. 

По словам Минасяна, блок “Армения” сотрудничает с блоком “Сильная Армения” и “Процветающая Армения”. “Любой кандидат в премьер-министры от оппозиционной силы, которая по итогам выборов будет лидировать, получит нашу поддержку. Ожидаем такого же подхода от других сил”, - заявил он, добавив, что “оппозиция сильна и имеет все шансы  исключить воспроизводство действующей власти”.

Кандидатом в премьеры от партии “Крылья единства”, которая также декларировала главной целью “не допустить воспроизводства нынешних властей”, выдвинут ее лидер, бывший омбудсмен Армении Арман Татоян. 

Лидер "Крыльев единства" уличил Баку в попытке повлиять на выборы в Армении

22 апреля Татоян обратился к миссии Евросоюза в Армении и к главе делегации ЕС в Армении, послу Василису Марагосу с призывом отреагировать на попытки Азербайджана “повлиять на исход армянских выборов путем запугивания”.

Он, в частности, указал на публичное заявление члена азербайджанской правящей партии о том, что победа оппозиции в Армении может побудить Азербайджан официально предъявить к соседней стране территориальные претензии. Газета, контролируемая администрацией президента Азербайджана, отметила, что “реваншистскому” правительству в Армении “нечем будет управлять”, а ресурс, контролируемый министерством обороны Азербайджана, назвал “особенно важным” сохранение власти в Армении оставалась “в руках сил, которые поддерживают стратегические цели Азербайджана”, обратил внимание политик.

“Европейский союз, заявивший о своей готовности противодействовать российскому влиянию на выборы в Армении, должен аналогичным образом реагировать на угрозы со стороны Азербайджана”, - заявил Татоян на видео в своем Facebook*. 

Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

