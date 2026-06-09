Нальчанин оштрафован за дискредитацию армиии

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Суд в Нальчике приговорил к штрафу Заура Бижоева, признав его виновным в дискредитации армии.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. С тех пор жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики составили материал о дискредитации армии в отношении жителя Нальчика Заура Бижоева, и направили дело в суд. Нальчикский городской суд признал Бижоева виновным в дискредитации армии и оштрафовал его, указано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

В материалах дела при этом не указано на какую сумму оштрафован Бижоев, а также не приведены подробности по его делу.

Комментариев от Заура Бижоева или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей Кирилла Котлярова, посчитав его комментарии в Telegram дискредитирующими армию.

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