Кавказский узел

14:03, 19 мая 2026

Житель Кабардино-Балкарии оштрафован за комментарии в Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к штрафу в 30 тысяч рублей Кирилла Котлярова, посчитав его комментарии в Telegram дискредитирующими армию.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. С тех пор жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Нальчике оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Кабардино-Балкарии Кирилла К., признав его виновным по административной статье о дискредитации армии, сообщает сегодня издание "Газета Юга".

Согласно постановлению суда, обвиняемый размещал комментарии в Telegram «с целью дискредитации использования Вооруженных Сил». В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд расценил это как смягчающее обстоятельство, пишет издание.

Как указано в карточке дела на сайте Нальчикского горсуда, подсудимый – Кирилл Котляров, он был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

"В судебном заседании ФИО2 [обвиняемый] вину в совершении административного правонарушения признал и показал, что в содеянном раскаивается, больше нарушений допускать не будет. [...] Смягчающим наказание обстоятельством суд учитывает признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих наказание обстоятельств суд по делу не усматривает", - говорится в обезличенной копии судебного постановления, опубликованной в карточке дела.

Напомним, в марте 2022 года, после начала российской операции на Украине, уголовный кодекс РФ был дополнен статьей 207.3, предусматривающей наказание за фейки о российской армии.

В конце 2025 года суд в Черкесске заочно приговорил юриста и активиста Рамазана Мхце к восьми годам колонии, признав его виновным в распространении ложной информации о российских военных. 

Эта статья УК РФ противоречит Конституции, а также базовым принципам права, заявили правозащитники. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули они. 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
